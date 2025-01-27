Визит Зеленского в Польшу 27 января — Президент встретился с маршалком Сейма Головней

Маршалок Сейма Польши Шимон Головня и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: канцелярия парламента

В понедельник, 27 января, в польском Кракове Президент Украины Владимир Зеленский встретился с маршалком Сейма Польши Шимоном Головней. Собеседники, в частности, обсудили вступление Украины в ЕС и военную поддержку.

Видео встречи глава государства опубликовал в Facebook.

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Детали встречи

По словам Зеленского, основными темами встречи были военная поддержка Украины, санкционная политика против России.

"Военное укрепление нашего государства является важным для достижения справедливого и длительного мира. Рассчитываем на продолжение поддержки со стороны Сейма Польши, в том числе и через усиление санкционной политики против России", — говорится в сообщении.

Стороны также уделили внимание вопросам вступления Украины в Европейский Союз и реализации совместных проектов по обустройству пунктов пересечения границы.

"Вклад Польши в поддержку нашей борьбы за свободу является очень весомым. Мы ценим всю помощь, которую Польша предоставила нашему народу за все дни полномасштабной войны и до сегодняшнего дня. Спасибо", — подытожил Зеленский.

Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, 27 января в День чествования памяти жертв Холокоста Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с визитом. Также глава государства принял участие в церемониальных мероприятиях.