День пам'яті жертв Голокосту — Зеленський вшанував пам'ять

Вшанування пам'яті жертв Голокосту. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 27 січня вшанував пам'ять жертв Голокосту. Він наголосив, що такий злочин ніколи не має повторитись, а пам'ять про нього не повинна слабшати.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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"27 січня світ вшановує пам'ять жертв Голокосту. Це було цілеспрямоване намагання нацистів стерти цілий народ — убити всіх його людей, знищити все, що нагадувало про євреїв. Шість мільйонів жертв", — сказав президент.

Вшанування пам'яті жертв Голокосту. Фото: ОПУ

Вшанування пам'яті жертв Голокосту. Фото: ОПУ

Вшанування пам'яті жертв Голокосту. Фото: ОПУ

Зеленський наголосив, що такий злочин ніколи не має повторитися, але водночас він обурився, що пам'ять про Голокост стає слабшою, а "зло, яке намагається знищувати життя цілих народів, досі залишається у світі".

"Ми всі маємо боротися заради життя й не забувати, що байдужість — це добриво для зла. Ми повинні долати ненависть, яка породжує знущання і вбивства. Ми повинні не допускати безпамʼятства. І це місія кожного — робити все, щоб зло не перемогло", — наголосив глава держави.

Вшанування пам'яті жертв Голокосту. Фото: ОПУ

Вшанування пам'яті жертв Голокосту. Фото: ОПУ

Крім того, він додав, що напередодні цього дня він разом з рабинами, представниками дипломатичного корпусу та командою нашої держави вшанував пам'ять усіх убитих під час Голокосту.

Нагадаємо, у всьому світі 27 січня вшановують пам'ять загиблих під час Голокосту. Що відомо про трагедію та чому пам'ять жертв вшановують саме сьогодні, читайте в матеріалі Новини.LIVE.