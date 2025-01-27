Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту — фото arrow

Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту — фото

27 січня 2025 09:47
Карина Приходько - Редактор
День пам'яті жертв Голокосту — Зеленський вшанував пам'ять
Вшанування пам'яті жертв Голокосту. Фото: ОПУ
Карина Приходько - Редактор

Президент України Володимир Зеленський 27 січня вшанував пам'ять жертв Голокосту. Він наголосив, що такий злочин ніколи не має повторитись, а пам'ять про нього не повинна слабшати.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Читайте також:

День пам'яті жертв Голокосту 

"27 січня світ вшановує пам'ять жертв Голокосту. Це було цілеспрямоване намагання нацистів стерти цілий народ — убити всіх його людей, знищити все, що нагадувало про євреїв. Шість мільйонів жертв", — сказав президент.

День пам'яті жертв Голокосту
Вшанування пам'яті жертв Голокосту. Фото: ОПУ
День пам'яті жертв Голокосту
Вшанування пам'яті жертв Голокосту. Фото: ОПУ
День пам'яті жертв Голокосту
Вшанування пам'яті жертв Голокосту. Фото: ОПУ

Зеленський наголосив, що такий злочин ніколи не має повторитися, але водночас він обурився, що пам'ять про Голокост стає слабшою, а "зло, яке намагається знищувати життя цілих народів, досі залишається у світі".

"Ми всі маємо боротися заради життя й не забувати, що байдужість — це добриво для зла. Ми повинні долати ненависть, яка породжує знущання і вбивства. Ми повинні не допускати безпамʼятства. І це місія кожного — робити все, щоб зло не перемогло", — наголосив глава держави.

День пам'яті жертв Голокосту
Вшанування пам'яті жертв Голокосту. Фото: ОПУ
День пам'яті жертв Голокосту
Вшанування пам'яті жертв Голокосту. Фото: ОПУ

Крім того, він додав, що напередодні цього дня він разом з рабинами, представниками дипломатичного корпусу та командою нашої держави вшанував пам'ять усіх убитих під час Голокосту. 

Нагадаємо, у всьому світі 27 січня вшановують пам'ять загиблих під час Голокосту. Що відомо про трагедію та чому пам'ять жертв вшановують саме сьогодні, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Володимир Зеленський Друга світова війна Голокост євреї День пам'яті жертв Голокосту

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:00 "Зимова тисяча" — хто ще зможе отримати гроші на Укрпошті

10:56 Комунальні квитанції — як платіжка може допомогти виграти суд

10:47 Вивозив гранати з зони бойових дій і продавав на Одещині

10:44 Дорожня сіль не тієї якості — у Києві судитимуть посадовицю

10:40 Реклама тривалістю в годину — що відбувається на YouTube

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:22 У Києві з метро зникли тисячі стільців — причини та міфи

10:19 Бійці морської піхоти вдарили по позиціях окупанта — відео

10:17 Майбутнє під загрозою — Буданов висловився про переговори з РФ

10:12 Трендові професії — що обрати молоді у 2025 році

09:54 Які суми доходу ФОП може не оподатковувати — повний список

11:00 "Зимова тисяча" — хто ще зможе отримати гроші на Укрпошті

10:56 Комунальні квитанції — як платіжка може допомогти виграти суд

10:47 Вивозив гранати з зони бойових дій і продавав на Одещині

10:44 Дорожня сіль не тієї якості — у Києві судитимуть посадовицю

10:40 Реклама тривалістю в годину — що відбувається на YouTube

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:22 У Києві з метро зникли тисячі стільців — причини та міфи

10:19 Бійці морської піхоти вдарили по позиціях окупанта — відео

10:17 Майбутнє під загрозою — Буданов висловився про переговори з РФ

10:12 Трендові професії — що обрати молоді у 2025 році

09:54 Які суми доходу ФОП може не оподатковувати — повний список

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

Text

08:00 Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

25 січня 2025
Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати