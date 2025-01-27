День памяти жертв Холокоста — Зеленский почтил память

Чествование памяти жертв Холокоста. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 27 января почтил память жертв Холокоста. Он подчеркнул, что такое преступление никогда не должно повториться, а память о нем не должна ослабевать.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

День памяти жертв Холокоста

"27 января мир чтит память жертв Холокоста. Это была целенаправленная попытка нацистов стереть целый народ — убить всех его людей, уничтожить все, что напоминало о евреях. Шесть миллионов жертв", — сказал президент.

Чествование памяти жертв Холокоста. Фото: ОПУ

Чествование памяти жертв Холокоста. Фото: ОПУ

Чествование памяти жертв Холокоста. Фото: ОПУ

Зеленский подчеркнул, что такое преступление никогда не должно повториться, но в то же время он возмутился, что память о Холокосте становится слабее, а "зло, которое пытается уничтожать жизни целых народов, до сих пор остается в мире".

"Мы все должны бороться ради жизни и не забывать, что равнодушие — это удобрение для зла. Мы должны преодолевать ненависть, которая порождает издевательства и убийства. Мы должны не допускать беспамятства. И это миссия каждого — делать все, чтобы зло не победило", — подчеркнул глава государства.

Чествование памяти жертв Холокоста. Фото: ОПУ

Чествование памяти жертв Холокоста. Фото: ОПУ

Кроме того, он добавил, что накануне этого дня он вместе с раввинами, представителями дипломатического корпуса и командой нашего государства почтил память всех убитых во время Холокоста.

Напомним, во всем мире 27 января чтят память погибших во время Холокоста. Что известно о трагедии и почему память жертв чтят именно сегодня, читайте в материале Новини.LIVE.