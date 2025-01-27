Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow День пам'яті жертв Голокосту — як світ вшановує загиблих arrow

День пам'яті жертв Голокосту — як світ вшановує загиблих

27 січня 2025 05:30
Ольга Антоновська - редактор
День пам'яті жертв Голокосту — як вшановують загиблих
Євреї прибули в табір "Аушвіц-Біркенау" в окупованій Польщі. Фото: Енциклопедія Голокосту
Ольга Антоновська - редактор

Сьогодні, 27 січня, у всьому світі вшановують пам'ять загиблих під час Голокосту. Ця сторінка в житті людства стала справжньою трагедією та торкнулася й України.

Новини.LIVE розповідають про те, як вшановують загиблих у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

Читайте також:

Що таке Голокост

Голокост — це трагічний період, коли євреїв та інші соціальні групи винищували нацисти. Це сталося в період з 1933 по 1945 роки. Тоді Третій Рейх та його союзники вважали за правильне знищити всіх "неповноцінних" — євреїв, слов'ян, ромів, темношкірих, гомосексуалів, людей з інвалідністю та хворобами психіки.

Розстріли євреїв та мирних людей
Розстріли євреїв та мирного населення. Фото: Суспільне

Нацисти не зважали ні на жінок, ні на людей похилого віку, не щадили навіть дітей. За час існування Третього рейху було вбито приблизно 11 мільйонів невинних людей: 

  • близько 6 мільйонів євреїв, з них 1,5 мільйона були з території сучасної України,
  • близько 3 мільйонів слов'ян — як радянських військовополонених, так і мирних мешканців, близько 2 мільйонів поляків (інтелігенції та активістів опору);
  • близько 250 тисяч людей з інвалідністю та психічними розладами;
  • близько 400 тисяч ромів.

День пам'яті жертв Голокосту 2025

В Україні зазвичай у День пам'яті жертв Голокосту вшановують загиблих у Бабиному Яру. Крім того, до меморіалів жертв Голокосту у різних містах приносять квіти й свічки. Ймовірно, що цьогоріч через повномасштабну війну в Україні масових заходів не буде.

Територія табору Аушвіц: як виглядає зараз
Територія музею Аушвіц-Біркенау. Фото: Польський Інститут у Києві

Також сьогодні, 27 січня, з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту у Польщі на території музею Аушвіц-Біркенау відбудеться офіційна церемонія. Участь у ній візьмуть колишні в'язні табору, представники урядів, міжнародних організацій та громадськості. Там буде працювати й журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Чому пам'ять загиблих вшановують 27 січня

Нацисти утримували тих, кого вважали "неповноцінними" у концентраційних таборах, їх ще називали "таборами смерті". Більшість з тих, хто там перебував навіть не доживав до страти. Люди помирали від хвороб, антисанітарії, голоду та постійних тортур.

День пам'яті жертв Голокосту: жінки в таборі Аушвіц
Жінки в концентраційному таборі. Фото: Енциклопедія Голокосту

Нацисти примусово стерилізували жертв Голокосту, використовували їх для рабської праці та медичних дослідів. Колаборанти шукали євреїв та передавали їх нацистам.

Газова камера в таборі Аушвіц
Газова камера в концтаборі. Фото: Енциклопедія Голокосту

Найбільшим концтабором був Аушвіц у Польщі в місті Освенцим. Це стало місцем масового знищення євреїв. Саме 27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту почали звільнення в'язнів концтабору Аушвіц. 

Україна — одна з найбільш постраждалих від Голокосту територій

Найвідомішим місцем масових розстрілів євреїв в Україні є урочище Бабин Яр, а також розташований поряд Сирецький концтабір. Скільки точно вбили людей у Бабиному Яру невідомо, але йдеться від 70 до 150 тисяч невинних.

Місце розстрілу євреїв у Бабиному Яру
Військовополонених змусили проводити захоронні роботи в Бабиному Яру після масових розстрілів євреїв. Фото: Голос України

У Бабиному Яру розстрілювали не тільки євреїв. Нацисти вбивали також військовополонених, українських партизанів, націоналістів. Вважається, що у Бабиному Яру нацисти вбили українську поетесу Олену Телігу з колегами-журналістами.

Додамо, що багато українців під час Голокосту рятували євреїв, ризикуючи своїми життями. Серед них — родина Шептицьких, яка врятувала від лап нацистів понад 160 євреїв. За це Президент України Володимир Зеленський на прохання головного рабина України Моше Реувена Асмана присвоїв митрополиту Андрею Шептицькому почесне звання Праведника народів світу.

Нагадаємо, в Одесі в річницю жорстокого масового вбивства тисяч євреїв, вшанували пам'ять загиблих невинних людей. Біля пам'ятного знаку відбулася траурна церемонія.

вбивство Голокост євреї розстріл День пам'яті жертв Голокосту

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:22 Скільки разів можна ігнорувати повістку в ТЦК — вже є відповідь

06:10 Шість пенсій авансом — хто має право на виплату

06:05 Чому Pillar 2 змінить світову податкову систему

06:02 Очищення пам'яті на смартфоні — як зробити без видалення додатків

06:00 Кредити в Ощадбанку — яка несподіванка чекала на клієнта

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

05:45 Понад 2 тис. грн надбавки до пенсії — хто отримає гроші в лютому

05:32 НАТО візьме підводні кабелі під охорону — в чому основна причина

05:30 День пам'яті жертв Голокосту — як світ вшановує загиблих

05:05 Аномально тепло — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

04:30 Мобілізація за лотереєю — вчений про справедливість цього підходу

06:22 Скільки разів можна ігнорувати повістку в ТЦК — вже є відповідь

06:10 Шість пенсій авансом — хто має право на виплату

06:05 Чому Pillar 2 змінить світову податкову систему

06:02 Очищення пам'яті на смартфоні — як зробити без видалення додатків

06:00 Кредити в Ощадбанку — яка несподіванка чекала на клієнта

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

05:45 Понад 2 тис. грн надбавки до пенсії — хто отримає гроші в лютому

05:32 НАТО візьме підводні кабелі під охорону — в чому основна причина

05:30 День пам'яті жертв Голокосту — як світ вшановує загиблих

05:05 Аномально тепло — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

04:30 Мобілізація за лотереєю — вчений про справедливість цього підходу

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати