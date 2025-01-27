День пам'яті жертв Голокосту — як вшановують загиблих

Євреї прибули в табір "Аушвіц-Біркенау" в окупованій Польщі. Фото: Енциклопедія Голокосту

Сьогодні, 27 січня, у всьому світі вшановують пам'ять загиблих під час Голокосту. Ця сторінка в житті людства стала справжньою трагедією та торкнулася й України.

Новини.LIVE розповідають про те, як вшановують загиблих у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

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Що таке Голокост

Голокост — це трагічний період, коли євреїв та інші соціальні групи винищували нацисти. Це сталося в період з 1933 по 1945 роки. Тоді Третій Рейх та його союзники вважали за правильне знищити всіх "неповноцінних" — євреїв, слов'ян, ромів, темношкірих, гомосексуалів, людей з інвалідністю та хворобами психіки.

Розстріли євреїв та мирного населення. Фото: Суспільне

Нацисти не зважали ні на жінок, ні на людей похилого віку, не щадили навіть дітей. За час існування Третього рейху було вбито приблизно 11 мільйонів невинних людей:

близько 6 мільйонів євреїв, з них 1,5 мільйона були з території сучасної України,

близько 3 мільйонів слов'ян — як радянських військовополонених, так і мирних мешканців, близько 2 мільйонів поляків (інтелігенції та активістів опору);

близько 250 тисяч людей з інвалідністю та психічними розладами;

близько 400 тисяч ромів.

День пам'яті жертв Голокосту 2025

В Україні зазвичай у День пам'яті жертв Голокосту вшановують загиблих у Бабиному Яру. Крім того, до меморіалів жертв Голокосту у різних містах приносять квіти й свічки. Ймовірно, що цьогоріч через повномасштабну війну в Україні масових заходів не буде.

Територія музею Аушвіц-Біркенау. Фото: Польський Інститут у Києві

Також сьогодні, 27 січня, з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту у Польщі на території музею Аушвіц-Біркенау відбудеться офіційна церемонія. Участь у ній візьмуть колишні в'язні табору, представники урядів, міжнародних організацій та громадськості. Там буде працювати й журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Чому пам'ять загиблих вшановують 27 січня

Нацисти утримували тих, кого вважали "неповноцінними" у концентраційних таборах, їх ще називали "таборами смерті". Більшість з тих, хто там перебував навіть не доживав до страти. Люди помирали від хвороб, антисанітарії, голоду та постійних тортур.

Жінки в концентраційному таборі. Фото: Енциклопедія Голокосту

Нацисти примусово стерилізували жертв Голокосту, використовували їх для рабської праці та медичних дослідів. Колаборанти шукали євреїв та передавали їх нацистам.

Газова камера в концтаборі. Фото: Енциклопедія Голокосту

Найбільшим концтабором був Аушвіц у Польщі в місті Освенцим. Це стало місцем масового знищення євреїв. Саме 27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту почали звільнення в'язнів концтабору Аушвіц.

Україна — одна з найбільш постраждалих від Голокосту територій

Найвідомішим місцем масових розстрілів євреїв в Україні є урочище Бабин Яр, а також розташований поряд Сирецький концтабір. Скільки точно вбили людей у Бабиному Яру невідомо, але йдеться від 70 до 150 тисяч невинних.

Військовополонених змусили проводити захоронні роботи в Бабиному Яру після масових розстрілів євреїв. Фото: Голос України

У Бабиному Яру розстрілювали не тільки євреїв. Нацисти вбивали також військовополонених, українських партизанів, націоналістів. Вважається, що у Бабиному Яру нацисти вбили українську поетесу Олену Телігу з колегами-журналістами.

Додамо, що багато українців під час Голокосту рятували євреїв, ризикуючи своїми життями. Серед них — родина Шептицьких, яка врятувала від лап нацистів понад 160 євреїв. За це Президент України Володимир Зеленський на прохання головного рабина України Моше Реувена Асмана присвоїв митрополиту Андрею Шептицькому почесне звання Праведника народів світу.

Нагадаємо, в Одесі в річницю жорстокого масового вбивства тисяч євреїв, вшанували пам'ять загиблих невинних людей. Біля пам'ятного знаку відбулася траурна церемонія.