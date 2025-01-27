День памяти жертв Холокоста — как чествуют погибших

Евреи прибыли в лагерь "Аушвиц-Биркенау" в оккупированной Польше. Фото: Энциклопедия Холокоста

Сегодня, 27 января, во всем мире чтят память погибших во время Голокоста. Эта страница в жизни человечества стала настоящей трагедией и коснулась и Украины.

Новини.LIVE рассказывают о том, как чествуют погибших в Международный день памяти жертв Холокоста.

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Что такое Холокост

Холокост — это трагический период, когда евреев и другие социальные группы истребляли нацисты. Это произошло в период с 1933 по 1945 годы. Тогда Третий Рейх и его союзники считали правильным уничтожить всех "неполноценных" — евреев, славян, ромов, темнокожих, гомосексуалов, людей с инвалидностью и болезнями психики.

Расстрелы евреев и мирного населения. Фото: Суспільне

Нацисты не обращали внимания ни на женщин, ни на стариков, не щадили даже детей. За время существования Третьего рейха было убито примерно 11 миллионов невинных людей:

около 6 миллионов евреев, из них 1,5 миллиона — с территории современной Украины;

около 3 миллионов славян — как советских военнопленных, так и мирных жителей;

около 2 миллионов поляков (интеллигенции и активистов сопротивления);

около 250 тысяч людей с инвалидностью и психическими расстройствами;

около 400 тысяч ромов.

День памяти жертв Холокоста 2025

В Украине обычно в День памяти жертв Холокоста чествуют погибших в Бабьем Яру. Кроме того, к мемориалам жертв Холокоста в разных городах приносят цветы и свечи. Вероятно, что в этом году из-за полномасштабной войны в Украине массовых мер не будет.

Территория музея Аушвиц-Биркенау. Фото: Польский Институт в Киеве

Также сегодня, 27 января, по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста в Польше на территории музея Аушвиц-Биркенау пройдет официальная церемония. Участие в ней примут бывшие узники лагеря, представители правительств, международных организаций и общественности. Там будет работать и журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Почему память погибших чтят 27 января

Нацисты удерживали тех, кого считали "неполноценными" в концентрационных лагерях, их еще называли "лагерями смерти". Большинство из тех, кто там находился даже не доживал до казни. Люди умирали от болезней, антисанитарии, голода и постоянных пыток.

Женщины в концентрационном лагере. Фото: Энциклопедия Холокоста

Нацисты принудительно стерилизовали жертв Холокоста, использовали их для рабского труда и медицинских опытов. Коллаборационисты искали евреев и передавали их нацистам.

Газовая камера в концлагере. Фото: Энциклопедия Холокоста

Самым большим концлагерем был Аушвиц в Польше в городе Освенцим. Это стало местом массового уничтожения евреев. Именно 27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта начали освобождение узников концлагеря Аушвиц.

Украина — одна из наиболее пострадавших от Холокоста территорий

Самым известным местом массовых расстрелов евреев в Украине является урочище Бабий Яр, а также расположенный рядом Сырецкий концлагерь. Сколько точно убили людей в Бабьем Яру неизвестно, но речь идет от 70 до 150 тысяч невинных.

Пленников заставили проводить захоронительные работы в Бабьем Яру после массовых расстрелов евреев. Фото: Голос Украины

В Бабьем Яру расстреливали не только евреев. Нацисты убивали также военнопленных, украинских партизан, националистов. Считается, что в Бабьем Яру нацисты убили украинскую поэтессу Елену Телигу с коллегами-журналистами.

Добавим, что многие украинцы во время Холокоста спасали евреев, рискуя своими жизнями. Среди них — семья Шептицких, которая спасла от лап нацистов более 160 евреев. За это Президент Украины Владимир Зеленский по просьбе главного раввина Украины Моше Реувена Асмана присвоил митрополиту Андрею Шептицкому почетное звание Праведника народов мира.

Напомним, в Одессе в годовщину жестокого массового убийства тысяч евреев, почтили память погибших невинных людей. Возле памятного знака состоялась траурная церемония.