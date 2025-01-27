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Річниця звільнення табору Аушвіц — Зеленський прибув до Польщі

27 січня 2025 12:05
Ольга Антоновська - редактор
Зеленський прибув до Польщі в річницю звільнення концтабору Аушвіц
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Сьогодні, 27 січня, у світі вшановують пам'ять жертв Голокосту. Саме цього дня 1945 року розпочалося звільнення концтабору Аушвіц у Польщі. У 80-ту річницю цих подій Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі.

Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

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Президент України візьме у Польщі участь у заходах, які присвятять 80-й річниці звільнення концтабору Аушвіц. Цей табір за часів "третього рейху" був найбільшим нацистським табором смерті.

Програма візиту також передбачає двосторонні зустрічі. Зокрема, глава держави матиме розмову з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президентом Франції Макроном.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський також вшанував пам'ять жертв Голокосту в Києві. Він заявив, що пам'ять про таких страшний злочин не повинна слабшати.

Раніше ми також розповідали про те, як шанують пам'ять жертв Голокосту у світі та що відомо про цю трагічну сторінку в історії людства.

Володимир Зеленський Польща Голокост пам'ять День пам'яті жертв Голокосту

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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