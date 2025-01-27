Зеленский прибыл в Польшу в годовщину освобождения концлагеря Аушвиц

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Сегодня, 27 января, в мире чтят память жертв Холокоста. Именно в этот день 1945 года началось освобождение концлагеря Аушвиц. В 80-ю годовщину этих событий Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

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Президент Украины примет в Польше участие в мероприятиях, которые посвятят 80-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Этот лагерь во времена "третьего рейха" был крупнейшим нацистским лагерем смерти.

Программа визита также предусматривает двусторонние встречи. В частности, глава государства будет разговаривать с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Франции Макроном.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский также почтил память жертв Холокоста в Киеве. Он заявил, что память о таких страшном преступлении не должна ослабевать.

Ранее мы также рассказывали о том, как чтят память жертв Холокоста в мире и что известно об этой трагической странице в истории человечества.