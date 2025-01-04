Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Голова Європейської ради зробив заяву про підтримку України arrow

Голова Європейської ради зробив заяву про підтримку України

4 січня 2025 10:00
Анастасія Постоєнко - Редактор
Антоніу Кошта підтвердив підтримку України від ЄС
Володимир Зеленський та Антоніу Кошта. Фото: REUTERS/Johanna Geron
Анастасія Постоєнко - Редактор

Голова Європейської ради Антоніу Кошта під час церемонії відкриття польського головування в Раді ЄС у Варшаві підкреслив, що підтримка України залишається ключовим пріоритетом для Євросоюзу. Він також наголосив на важливості зміцнення оборонних можливостей Європи для забезпечення безпеки та миру.

Про це повідомляє Інтерфакс

Читайте також:

Підтримка України з боку ЄС у 2025 році

Антоніу Кошта зазначив, що підтримка України має тривати "стільки, скільки буде потрібно", щоб забезпечити справедливий і довготривалий мир, а також захистити міжнародне право. За його словами, це необхідно як для свободи українського народу, так і для безпеки Європи.

"Україна має залишатися нашим головним пріоритетом. Цього року ми повинні продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, стільки, скільки буде потрібно, щоб домогтися всеосяжного, справедливого і міцного миру. Міжнародне право має восторжествувати заради свободи українського народу і нашої спільної безпеки", — заявив Кошта.

Голова Євроради закликав до зміцнення оборонного потенціалу ЄС. Він повідомив, що на початку лютого буде проведена неформальна зустріч європейських лідерів із залученням генерального секретаря НАТО та прем’єр-міністра Великої Британії. Особливу роль у розвитку оборонних можливостей ЄС Кошта відвів Польщі. На думку голови Євроради, інвестиції в оборонний сектор не лише зміцнять безпеку, а й стануть важливим економічним чинником, створюючи нові робочі місця та сприяючи розвитку європейської промисловості.

Антоніу Кошта також підкреслив необхідність комплексного підходу до безпеки, включаючи стійкість до стихійних лих, захист кордонів, протидію гібридним загрозам, зміцнення енергетичної інфраструктури, забезпечення продовольчої безпеки, зменшення залежності від імпортних технологій і сировини.

Також голова Євроради звернув увагу на важливість енергетичної незалежності для зниження цін на енергоносії та забезпечення конкурентоспроможності європейської економіки. Він анонсував представлення Європейською комісією нової "Чистої промислової угоди", яка сприятиме економічному розвитку ЄС.

Нагадаємо, Польща у середу, 1 січня, розпочала своє головування у Європейській раді. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловився щодо своїх сподівань від цього.

Цікаво, що прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не запросили на урочистості з нагоди головування Польщі в раді ЄС.

Україна політики війна в Україні Антоніу Кошта Європейська рада

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Зрадник керував бойовиками РФ під Херсоном — що вирішив суд

01:30 Для кого змінилися правила виїзду за кордон — відповідь ДПСУ

01:01 Пожежа у психоневрологічному інтернаті на Харківщині

00:50 РФ атакувала Чернігівщину КАБами — є поранені та пошкодження

00:30 Різні ТЦК вказані у різних ВОД — куди звертатися

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

00:23 Морози до -13 °C — яка погода буде у Львові сьогодні

00:15 Білецький назвав кількість СЗЧ у Третій штурмовій

4 січня 2025

23:58 МОЗ затвердить нові протоколи щодо лікування бойових травм

23:55 У Полтаві було чути вибух

23:55 В Україні можуть продовжити термін повернення до служби після СЗЧ

01:32 Зрадник керував бойовиками РФ під Херсоном — що вирішив суд

01:30 Для кого змінилися правила виїзду за кордон — відповідь ДПСУ

01:01 Пожежа у психоневрологічному інтернаті на Харківщині

00:50 РФ атакувала Чернігівщину КАБами — є поранені та пошкодження

00:30 Різні ТЦК вказані у різних ВОД — куди звертатися

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

00:23 Морози до -13 °C — яка погода буде у Львові сьогодні

00:15 Білецький назвав кількість СЗЧ у Третій штурмовій

4 січня 2025

23:58 МОЗ затвердить нові протоколи щодо лікування бойових травм

23:55 У Полтаві було чути вибух

23:55 В Україні можуть продовжити термін повернення до служби після СЗЧ

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла