Антоніу Кошта підтвердив підтримку України від ЄС

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Голова Європейської ради Антоніу Кошта під час церемонії відкриття польського головування в Раді ЄС у Варшаві підкреслив, що підтримка України залишається ключовим пріоритетом для Євросоюзу. Він також наголосив на важливості зміцнення оборонних можливостей Європи для забезпечення безпеки та миру.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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Антоніу Кошта зазначив, що підтримка України має тривати "стільки, скільки буде потрібно", щоб забезпечити справедливий і довготривалий мир, а також захистити міжнародне право. За його словами, це необхідно як для свободи українського народу, так і для безпеки Європи.

"Україна має залишатися нашим головним пріоритетом. Цього року ми повинні продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, стільки, скільки буде потрібно, щоб домогтися всеосяжного, справедливого і міцного миру. Міжнародне право має восторжествувати заради свободи українського народу і нашої спільної безпеки", — заявив Кошта.

Голова Євроради закликав до зміцнення оборонного потенціалу ЄС. Він повідомив, що на початку лютого буде проведена неформальна зустріч європейських лідерів із залученням генерального секретаря НАТО та прем’єр-міністра Великої Британії. Особливу роль у розвитку оборонних можливостей ЄС Кошта відвів Польщі. На думку голови Євроради, інвестиції в оборонний сектор не лише зміцнять безпеку, а й стануть важливим економічним чинником, створюючи нові робочі місця та сприяючи розвитку європейської промисловості.

Антоніу Кошта також підкреслив необхідність комплексного підходу до безпеки, включаючи стійкість до стихійних лих, захист кордонів, протидію гібридним загрозам, зміцнення енергетичної інфраструктури, забезпечення продовольчої безпеки, зменшення залежності від імпортних технологій і сировини.

Також голова Євроради звернув увагу на важливість енергетичної незалежності для зниження цін на енергоносії та забезпечення конкурентоспроможності європейської економіки. Він анонсував представлення Європейською комісією нової "Чистої промислової угоди", яка сприятиме економічному розвитку ЄС.

Нагадаємо, Польща у середу, 1 січня, розпочала своє головування у Європейській раді. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловився щодо своїх сподівань від цього.

Цікаво, що прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не запросили на урочистості з нагоди головування Польщі в раді ЄС.