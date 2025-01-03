Віктора Орбана не запросили до Варшави

Віктор Орбан. Фото: EuroNews

Польща вирішила не запрошувати посла Угорщини на захід, присвячений початку головування Варшави в Європейському союзі, який пройде у Великому театрі Варшави. Угорського лідера Віктора Орбана також не було запрошено.

Про це повідомила заступниця міністра з європейських справ Магдалена Собков'як-Чарнецька, пише Reuters у п'ятницю, 3 січня.

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Напружені відносини між двома країнами почалися тоді, коли Варшава обурилася, наданням Угорщиною у грудні політичного притулку Марчіну Романовському, колишньому заступнику міністра юстиції Польщі, який був затриманий у липні. Романовського швидко звільнили після того, як президент Європейської правозахисної асамблеї заявив, що він має імунітет як член цього органу.

"Коли ми запросили гостей на наш гала-концерт майже місяць тому, ми запросили весь дипломатичний корпус. Але після ситуації з міністром Романовським міністр закордонних справ Сікорський вирішив, що посол Угорщини сьогодні не бажаний гість у театрі", — сказала Собков’як-Чарнецька в телевізійних коментарях у п’ятницю.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і президент Європейської ради Антоніо Коста мають виступити на церемонії інавгурації головування Польщі в Європейському Союзі, яке кожна держава-член займає почергово протягом шести місяців.

Угорщина головувала в ЄС у другій половині 2024 року. Туск критикував Орбана з низки питань, зокрема щодо його позиції по війні в Україні та політики, яку Польща вважає проросійською. Орбан заявив угорським ЗМІ, що уряд Туска вважає угорців ворогами.

Раніше ми писали, що у новорічній промові лідер опозиційної угорської партії "Тиса" Петер Мадяр вперше публічно закликав до проведення в країні дострокових парламентських виборів. Він розкритикував чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана за корупцію.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у своїй новорічній промові заявив, що угорський та словацький народи підтримують Україну у її боротьбі проти російського агресора.