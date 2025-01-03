Лідер опозиції Угорщини Петер Мадяр закликав до перевиборів

Угорський опозиціонер Петер Мадяр. Фото: Politico

У новорічній промові лідер опозиційної угорської партії "Тиса" Петер Мадяр вперше публічно закликав до проведення в країні дострокових парламентських виборів. Він розкритикував чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана за корупцію.

Про це повідомляє Bloomberg.

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"You've made Hungary the EU's poorest, most corrupt nation."



Opposition leader Péter Magyar’s New Year's video message slamming Viktor Orbán's corruption and demanding early elections has gone viral, nearing 2M views on Hungarian social media.



Excerpt with English captions.👇 pic.twitter.com/MvzEQo1k8z — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) January 2, 2025

Угорський опозиціонер закликав до виборів

В новорічному відеозверненні лідер опозиції Петер Мадяр критикує корупцію Віктора Орбана. Він також вимагає проведення дострокових виборів.

"Ви зробили Угорщину найбіднішою та найкорумпованішою країною ЄС", — зазначив Мадяр, звертаючись до Орбана.

Лідер опозиції також зазначив, що угорці мають право самостійно вирішувати свою долю.

Варто звернути увагу, що це перший випадок в Угорщині, коли опозиційний політик виступив із подібною заявою.

Відео стало вірусним. Воно вже набрало близько 2 мільйонів переглядів в угорських соціальних мережах.

Заклик Мадяра пролунав на тлі соціологічних опитувань, згідно з якими правляча партія Орбана "Фідес" поступово втрачає свою популярність. Водночас чинний уряд заявив, що вибори відбудуться наступного року, як і заплановано.

Раніше Президент України Володимир Зеленський у своїй новорічній промові заявив, що угорський та словацький народи підтримують Україну у її боротьбі проти російського агресора.

Також Зеленський розкритикував переговори, які Віктор Орбан провів з російським диктатором Володимиром Путіним.