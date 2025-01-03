Лидер оппозиции Венгрии Петер Мадяр призвал к перевыборам

Венгерский оппозиционер Петер Мадяр. Фото: Politico

В новогодней речи лидер оппозиционной венгерской партии Тиса Петер Мадяр впервые публично призвал к проведению в стране досрочных парламентских выборов. Он подверг критике действующего премьер-министра Виктора Орбана за коррупцию.

Об этом сообщает Bloomberg.

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"You've made Hungary the EU's poorest, most corrupt nation."



Opposition leader Péter Magyar's New Year's video message slamming Viktor Orbán's corruption and demanding early elections ha gone viral, nearing 2M views on Hungarian social media.



Excerpt with English captions.👇 pic.twitter.com/MvzEQo1k8z — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) January 2, 2025

Венгерский оппозиционер призвал к выборам

В новогоднем видеообращении лидер оппозиции Петер Мадяр критикует коррупцию Виктора Орбана. Он также требует проведения досрочных выборов.

"Вы сделали Венгрию самой бедной и коррумпированной страной ЕС", — отметил Мадяр, обращаясь к Орбану.

Лидер оппозиции также отметил, что венгры имеют право самостоятельно решать свою судьбу.

Следует обратить внимание, что это первый случай в Венгрии, когда оппозиционный политик выступил с подобным заявлением.

Видео стало вирусным. Оно уже набрало около 2 миллионов просмотров в венгерских социальных сетях.

Призыв Мадяра раздался на фоне социологических опросов, согласно которым правящая партия Орбана "Фидес" постепенно теряет свою популярность. В то же время действующее правительство заявило, что выборы состоятся в следующем году, как и запланировано.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем выступлении заявил, что венгерский и словацкий народы поддерживают Украину в ее борьбе против российского агрессора.

Также Зеленский подверг критике переговоры, которые Виктор Орбан провел с российским диктатором Владимиром Путиным.