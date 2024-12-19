Переговори Орбана з Путіним — Зеленський назвав це політичним піаром

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не має офіційного мандату на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Це більше нагадує спробу політичного піару, ніж реальні дипломатичні зусилля.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Брюсселі в четвер, 19 грудня.

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Зеленський наголосив, що теплі відносини Орбана з Путіним викликають сумніви щодо його здатності чинити на Кремль будь-який тиск.

"Орбана ніхто не уповноважував на перемовини із Путіним — це більше схоже на політичний піар. Немає жодного мандату на переговори. Крім того, його відносини з Путіним занадто теплі для того, щоб ставити його на місце", — сказав глава держави.

Раніше Президент України Володимир Зеленський розкритикував угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана за спроби "посередництва", наголосивши, що той не має важелів впливу на Росію. У відповідь глава угорського уряду заявив, що Будапешт не відповідатиме на "провокації".

А у МЗС України попросили угорського прем'єра Віктора Орбана не маніпулювати "миротворчістю" та не влаштовувати односторонніх контактів з російським президентом Володимиром Путіним щодо питань України.