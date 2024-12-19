Переговоры Орбана с Путиным — Зеленский назвал это политическим пиаром

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет официального мандата на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это больше напоминает попытку политического пиара, чем реальные дипломатические усилия.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 19 декабря.

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Зеленский подчеркнул, что теплые отношения Орбана с Путиным вызывают сомнения в его способности оказывать на Кремль какое либо давление.

"Орбана никто не уполномочивал на переговоры с Путиным — это больше похоже на политический пиар. Нет никакого мандата на переговоры. Кроме того, его отношения с Путиным слишком теплые для того, чтобы ставить его на место", — сказал глава государства.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал венгерского премьер-министра Виктора Орбана за попытки "посредничества", подчеркнув, что у него нет рычагов влияния на Россию. В ответ глава венгерского правительства заявил, что Будапешт не будет отвечать на "провокации".

А в МИД Украины попросили венгерского премьера Виктора Орбана не манипулировать "миротворчеством" и не устраивать односторонние контакты с российским президентом Владимиром Путиным по вопросам Украины.