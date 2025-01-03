Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Орбана не позвали на событие в честь председательства Польши в ЕС arrow

Орбана не позвали на событие в честь председательства Польши в ЕС

3 января 2025 14:38
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Виктора Орбана не пригласили в Варшаву
Виктор Орбан. Фото: EuroNews
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Польша решила не приглашать посла Венгрии на мероприятие, посвященное началу председательства Варшавы в Европейском союзе, которое пройдет в Большом театре Варшавы. Венгерский лидер Виктор Орбан также не был приглашен.

Об этом сообщила заместитель министра по европейским делам Магдалена Собков'як-Чарнецка, пишет Reuters в пятницу, 3 января.

Читайте также:

Орбана не пригласили в Варшаву

Напряженные отношения между двумя странами начались тогда, когда Варшава возмутилась, предоставлением Венгрией в декабре политического убежища Марчину Романовскому, бывшему заместителю министра юстиции Польши, который был задержан в июле. Романовского быстро освободили после того, как президент Европейской правозащитной ассамблеи заявил, что он имеет иммунитет как член этого органа.

"Когда мы пригласили гостей на наш гала-концерт почти месяц назад, мы пригласили весь дипломатический корпус. Но после ситуации с министром Романовским министр иностранных дел Сикорский решил, что посол Венгрии сегодня не желательный гость в театре", — сказала Собков’як-Чарнецкая в телевизионных комментариях в пятницу.

Прем'ер-министр Польши Дональд Туск и президент Европейского совета Антонио Коста должны выступить на церемонии инаугурации председательства Польши в Европейском Союзе, которое каждое государство-член занимает поочередно в течение шести месяцев.

Венгрия председательствовала в ЕС во второй половине 2024 года. Туск критиковал Орбана по ряду вопросов, в частности относительно его позиции по войне в Украине и политики, которую Польша считает пророссийской. Орбан заявил венгерским СМИ, что правительство Туска считает венгров врагами.

Ранее мы писали, что в новогодней речи лидер оппозиционной венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр впервые публично призвал к проведению в стране досрочных парламентских выборов. Он раскритиковал действующего премьер-министра Виктора Орбана за коррупцию.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в своей новогодней речи заявил, что венгерский и словацкий народы поддерживают Украину в ее борьбе против российского агрессора.

Европейский союз Польша концерт Венгрия Варшава

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

15:36 В США могут произойти масштабные теракты — ФБР сделало заявление

15:25 Работников каких организаций бронируют в МИДе

15:24 Удаленная работа и ненормированный график — что будет с отпуском

15:14 В ГПСУ назвали КПП, где растут очереди на выезд из Украины

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

15:12 Монструозный китаец сделал прогноз на реванш Усик — Дюбуа

15:09 Разлив масла в Николаеве — есть ли опасность для людей

15:06 В Казахстане из-за метели произошло ДТП с участием 40 авто

15:06 Путин может скоро закончить войну и готовит россиян, — BILD

15:00 Медик объяснил, на каком боку безопаснее спать

15:36 В США могут произойти масштабные теракты — ФБР сделало заявление

15:25 Работников каких организаций бронируют в МИДе

15:24 Удаленная работа и ненормированный график — что будет с отпуском

15:14 В ГПСУ назвали КПП, где растут очереди на выезд из Украины

15:12 Монструозный китаец сделал прогноз на реванш Усик — Дюбуа

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

15:09 Разлив масла в Николаеве — есть ли опасность для людей

15:06 В Казахстане из-за метели произошло ДТП с участием 40 авто

15:06 Путин может скоро закончить войну и готовит россиян, — BILD

15:00 Медик объяснил, на каком боку безопаснее спать

14:58 В Украине прибавилось граждан, которые готовы уступить территории

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

2 января 2025
Text

20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

Text

17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года