Виктора Орбана не пригласили в Варшаву

Виктор Орбан. Фото: EuroNews

Польша решила не приглашать посла Венгрии на мероприятие, посвященное началу председательства Варшавы в Европейском союзе, которое пройдет в Большом театре Варшавы. Венгерский лидер Виктор Орбан также не был приглашен.

Об этом сообщила заместитель министра по европейским делам Магдалена Собков'як-Чарнецка, пишет Reuters в пятницу, 3 января.

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Напряженные отношения между двумя странами начались тогда, когда Варшава возмутилась, предоставлением Венгрией в декабре политического убежища Марчину Романовскому, бывшему заместителю министра юстиции Польши, который был задержан в июле. Романовского быстро освободили после того, как президент Европейской правозащитной ассамблеи заявил, что он имеет иммунитет как член этого органа.

"Когда мы пригласили гостей на наш гала-концерт почти месяц назад, мы пригласили весь дипломатический корпус. Но после ситуации с министром Романовским министр иностранных дел Сикорский решил, что посол Венгрии сегодня не желательный гость в театре", — сказала Собков’як-Чарнецкая в телевизионных комментариях в пятницу.

Прем'ер-министр Польши Дональд Туск и президент Европейского совета Антонио Коста должны выступить на церемонии инаугурации председательства Польши в Европейском Союзе, которое каждое государство-член занимает поочередно в течение шести месяцев.

Венгрия председательствовала в ЕС во второй половине 2024 года. Туск критиковал Орбана по ряду вопросов, в частности относительно его позиции по войне в Украине и политики, которую Польша считает пророссийской. Орбан заявил венгерским СМИ, что правительство Туска считает венгров врагами.

Ранее мы писали, что в новогодней речи лидер оппозиционной венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр впервые публично призвал к проведению в стране досрочных парламентских выборов. Он раскритиковал действующего премьер-министра Виктора Орбана за коррупцию.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в своей новогодней речи заявил, что венгерский и словацкий народы поддерживают Украину в ее борьбе против российского агрессора.