Антониу Кошта подтвердил поддержку Украины от ЕС

Владимир Зеленский и Антониу Кошта. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Председатель Европейского совета Антониу Кошта во время церемонии открытия польского председательства в Совете ЕС в Варшаве подчеркнул, что поддержка Украины остается ключевым приоритетом для Евросоюза. Он также подчеркнул важность укрепления оборонных возможностей Европы для обеспечения безопасности и мира.

Об этом сообщает Интерфакс.

Читайте также:

Поддержка Украины со стороны ЕС в 2025 году

Антониу Кошта отметил, что поддержка Украины должна продолжаться "столько, сколько потребуется", чтобы обеспечить справедливый и долговременный мир, а также защитить международное право. По его словам, это необходимо как для свободы украинского народа, так и для безопасности Европы.

"Украина должна оставаться нашим главным приоритетом. В этом году мы должны продолжать поддерживать Украину — столько, сколько необходимо, столько, сколько потребуется, чтобы добиться всеобъемлющего, справедливого и прочного мира. Международное право должно восторжествовать ради свободы украинского народа и нашей общей безопасности", — заявил Кошта.

Председатель Евросовета призвал к укреплению оборонного потенциала ЕС. Он сообщил, что в начале февраля будет проведена неформальная встреча европейских лидеров с привлечением генерального секретаря НАТО и премьер-министра Великобритании. Особую роль в развитии оборонных возможностей ЕС Кошта отвел Польше. По мнению председателя Евросовета, инвестиции в оборонный сектор не только укрепят безопасность, но и станут важным экономическим фактором, создавая новые рабочие места и способствуя развитию европейской промышленности.

Антониу Кошта также подчеркнул необходимость комплексного подхода к безопасности, включая устойчивость к стихийным бедствиям, защиту границ, противодействие гибридным угрозам, укрепление энергетической инфраструктуры, обеспечение продовольственной безопасности, уменьшение зависимости от импортных технологий и сырья.

Также председатель Евросовета обратил внимание на важность энергетической независимости для снижения цен на энергоносители и обеспечения конкурентоспособности европейской экономики. Он анонсировал представление Европейской комиссией нового "Чистого промышленного соглашения", которое будет способствовать экономическому развитию ЕС.

Напомним, Польша в среду, 1 января, начала свое председательство в Европейском совете. Министр иностранных дел Андрей Сибига высказался относительно своих надежд от этого.

Интересно, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не пригласили на торжества по случаю председательства Польши в совете ЕС.