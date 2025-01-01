Сибіга привітав Польщу з головуванням в Раді ЄС

Голова МЗС Андрій Сибіга. Фото: Facebook/Андрій Сибіга

Польща у середу, 1 січня, розпочала головування в Раді Європейського Союзу. Воно триватиме протягом всього 2025 року.

Голова МЗС України Андрій Сибіга привітав з цим країну у своєму дописі в X.

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"Дружня Польща розпочинає своє друге голосування в Раді ЄС", — йдеться у повідомленні.

Сибіга зауважив, що Україна розраховує на польське лідерство, принципову позицію та рішучість. Він побажав успіхів команді у зміцненні Європи.

"Я з нетерпінням чекаю на тісну співпрацю з

Радославом Сікорським задля просування порядку денного між Україною та ЄС", — додав міністр.

Скриншот допису Сибіги

Нагадаємо, Фінляндія розпочала головування в ОБСЄ. Сибіга привітав голову МЗС країни з цим.

Раніше Сибіга здійснив робочий візит до столиці Сирії Дамаску. В рамках поїздки він підняв український прапор над консульством.