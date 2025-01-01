Сибига поздравил Польшу с председательством в Совете ЕС

Сибига выразил ожидания по председательству Польши в Совете ЕС
Польша в среду, 1 января, начала председательство в Совете Европейского Союза. Оно продлится в течение всего 2025 года.
Глава МИД Украины Андрей Сибига поздравил с этим страну в своем посте в X.
Председательство Польши в Совете ЕС
"Дружественная Польша начинает свое второе голосование в Совете ЕС", — говорится в сообщении.
Сибига отметил, что Украина рассчитывает на польское лидерство, принципиальную позицию и решительность. Он пожелал успехов команде в укреплении Европы.
"Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с
Радославом Сикорским для продвижения повестки дня между Украиной и ЕС", — добавил министр.
Напомним, Финляндия начала председательство в ОБСЕ. Сибига поздравил главу МИД страны с этим.
Ранее Сибига совершил рабочий визит в столицу Сирии Дамаск. В рамках поездки он поднял украинский флаг над консульством.
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