Сибига поздравил Польшу с председательством в Совете ЕС

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: Facebook/Андрей Сибига

Польша в среду, 1 января, начала председательство в Совете Европейского Союза. Оно продлится в течение всего 2025 года.

Глава МИД Украины Андрей Сибига поздравил с этим страну в своем посте в X.

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"Дружественная Польша начинает свое второе голосование в Совете ЕС", — говорится в сообщении.

Сибига отметил, что Украина рассчитывает на польское лидерство, принципиальную позицию и решительность. Он пожелал успехов команде в укреплении Европы.

"Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с

Радославом Сикорским для продвижения повестки дня между Украиной и ЕС", — добавил министр.

Скриншот поста Сибиги

Напомним, Финляндия начала председательство в ОБСЕ. Сибига поздравил главу МИД страны с этим.

Ранее Сибига совершил рабочий визит в столицу Сирии Дамаск. В рамках поездки он поднял украинский флаг над консульством.

