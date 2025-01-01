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Сибига выразил ожидания по председательству Польши в Совете ЕС

1 января 2025 17:13
Евгения Брюховецкая - редактор
Сибига поздравил Польшу с председательством в Совете ЕС
Глава МИД Андрей Сибига. Фото: Facebook/Андрей Сибига
Евгения Брюховецкая - редактор

Польша в среду, 1 января, начала председательство в Совете Европейского Союза. Оно продлится в течение всего 2025 года.

Глава МИД Украины Андрей Сибига поздравил с этим страну в своем посте в X.

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"Дружественная Польша начинает свое второе голосование в Совете ЕС", — говорится в сообщении.

Сибига отметил, что Украина рассчитывает на польское лидерство, принципиальную позицию и решительность. Он пожелал успехов команде в укреплении Европы.

"Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с 
Радославом Сикорским для продвижения повестки дня между Украиной и ЕС", — добавил министр.

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Скриншот поста Сибиги

Напомним, Финляндия начала председательство в ОБСЕ. Сибига поздравил главу МИД страны с этим.

Ранее Сибига совершил рабочий визит в столицу Сирии Дамаск. В рамках поездки он поднял украинский флаг над консульством.

Европейский союз Польша МИД Андрей Сибига Рада Европы

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