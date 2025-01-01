Сибіга привітав Фінляндію з головуванням в ОБСЄ

Фінляндія розпочала головування в ОБСЄ — у МЗС України привітали
Фінляндія з середи, 1 січня, розпочала головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Воно триватиме протягом всього 2025 року.
Голова МЗС України Андрій Сибіга привітав з цим фінську колегу Еліну Валтонен в X.
Головування Фінляндії в ОБСЄ
"Вітаємо Фінляндію та Еліну Валтонен з головуванням в ОБСЄ у 2025 році. Я з нетерпінням чекаю можливості вітати вас в Україні", — йдеться у повідомленні.
Сибіга зазначив, що напередодні 50-ї річниці Гельсінського Заключного акта країни будуть працювати разом, аби досягти справедливого миру для України і покласти край російській агресії.
Раніше Сибіга здійснив робочий візит до столиці Сирії Дамаску. В рамках поїздки він підняв український прапор над консульством.
Також міністр зустрівся з новим сирійським лідером Ахмедом аль-Шараою й передав йому послання Президента України Володимира Зеленського.
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