Сибіга привітав Фінляндію з головуванням в ОБСЄ

Голова МЗС Андрій Сибіга. Фото: Главком

Фінляндія з середи, 1 січня, розпочала головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Воно триватиме протягом всього 2025 року.

Голова МЗС України Андрій Сибіга привітав з цим фінську колегу Еліну Валтонен в X.

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"Вітаємо Фінляндію та Еліну Валтонен з головуванням в ОБСЄ у 2025 році. Я з нетерпінням чекаю можливості вітати вас в Україні", — йдеться у повідомленні.

Сибіга зазначив, що напередодні 50-ї річниці Гельсінського Заключного акта країни будуть працювати разом, аби досягти справедливого миру для України і покласти край російській агресії.

Скриншот допису Сибіги

Раніше Сибіга здійснив робочий візит до столиці Сирії Дамаску. В рамках поїздки він підняв український прапор над консульством.

Також міністр зустрівся з новим сирійським лідером Ахмедом аль-Шараою й передав йому послання Президента України Володимира Зеленського.