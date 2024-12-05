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Сибіга покинув зал ОБСЄ перед виступом Лаврова — відео

5 грудня 2024 14:55
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Сибіга вийшов із зали засідань ОБСЄ перед виступом Лаврова
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Разом із ним покинули залу і низка інших дипломатів.

Відео опублікувала пресслужба МЗС України у Telegram у четвер, 5 грудня.

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Сибіга залишив зал засідань ОБСЄ перед виступом Лаврова

Сибіга залишив зал пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу Лаврова. На запису видно, що разом з українським міністром залу також залишили близько двадцяти інших дипломатів, серед яких були міністри закордонних справ Чехії та Польщі.

"Перед цим, наприкінці свого виступу, він назвав його воєнним злочинцем", — зазначили в МЗС України.

Також під час свого виступу Сибіга наголосив на тому, що Україна не погодиться на Ялту-2 або Мінськ-3, як того прагне Росія.

Нагадаємо, нещодавно Сибіга заявляв про те, що Україна не наполягає на своєму невідкладному вступі в НАТО під час війни. Це зумовлено зокрема й тим, що деякі країни побоюються втягнення в конфлікт.

Раніше ми писали про те, що у штаб-квартирі НАТО глава МЗС України Сибіга підписав з державним секретарем США Ентоні Блінкеном Меморандум про взаєморозуміння між урядами країн щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України.

ОБСЄ Польща Чехія Андрій Сибіга Сергій Лавров дипломатія

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