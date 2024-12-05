Сибіга вийшов із зали засідань ОБСЄ перед виступом Лаврова

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Разом із ним покинули залу і низка інших дипломатів.

Відео опублікувала пресслужба МЗС України у Telegram у четвер, 5 грудня.

Читайте також:

Сибіга залишив зал засідань ОБСЄ перед виступом Лаврова

Сибіга залишив зал пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу Лаврова. На запису видно, що разом з українським міністром залу також залишили близько двадцяти інших дипломатів, серед яких були міністри закордонних справ Чехії та Польщі.

"Перед цим, наприкінці свого виступу, він назвав його воєнним злочинцем", — зазначили в МЗС України.

Також під час свого виступу Сибіга наголосив на тому, що Україна не погодиться на Ялту-2 або Мінськ-3, як того прагне Росія.

Нагадаємо, нещодавно Сибіга заявляв про те, що Україна не наполягає на своєму невідкладному вступі в НАТО під час війни. Це зумовлено зокрема й тим, що деякі країни побоюються втягнення в конфлікт.

Раніше ми писали про те, що у штаб-квартирі НАТО глава МЗС України Сибіга підписав з державним секретарем США Ентоні Блінкеном Меморандум про взаєморозуміння між урядами країн щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України.