Сибига вышел из зала заседаний ОБСЕ перед выступлением Лаврова

Министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления главы МИД России Сергея Лаврова. Вместе с ним покинули зал и ряд других дипломатов.

Видео опубликовала пресс-служба МИД Украины в Telegram в четверг, 5 декабря.

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Сыбига покинул зал заседаний ОБСЕ перед выступлением Лаврова

Сыбига покинул зал пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления Лаврова. На записи видно, что вместе с украинским министром зал также покинули около двадцати дипломатов, среди которых были министры иностранных дел Чехии и Польши.

"Перед этим, в конце своего выступления, он назвал его военным преступником", — отметили в МИД Украины.

Также во время своего выступления Сыбига отметил, что Украина не согласится на Ялту-2 или Минск-3, как того стремится Россия.

Напомним, недавно Сыбига заявлял о том, что Украина не настаивает на своем безотлагательном вступлении в НАТО во время войны. Это обусловлено, в том числе тем, что некоторые страны опасаются втягивания в конфликт.

Ранее мы писали о том, что в штаб-квартире НАТО глава МИД Украины Сыбига подписал с государственным секретарем США Энтони Блинкеном Меморандум о взаимопонимании между правительствами стран по сотрудничеству в обеспечении устойчивости энергетической системы Украины.