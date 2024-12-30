Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Сибіга в Дамаску — міністр передав Сирії послання Зеленського arrow

Сибіга в Дамаску — міністр передав Сирії послання Зеленського

30 грудня 2025 12:27
Аркадій Пастула - Редактор
Сибіга з офіційним візитом у Сирії — що заявив міністр 30 грудня
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та новий сирійський лідер Ахмед аль-Шараа. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок, 30 грудня, перебуває з візитом в Дамаску. Там він зустрівся з новим сирійським лідером Ахмедом аль-Шараою. Міністр передав країні послання Президента України Володимира Зеленського.

Про це Андрій Сибіга сказав на зустрічі.

Читайте також:

Сибіга з візитом у Сирії

Міністр заявив, що провів детальні переговори з керівництвом сирійської адміністрації, її лідером Ахмадом аш-Шараа, а також премʼєр-міністром Мохамедом Аль-Башіром і міністром закордонних справ Асаадом Хасаном аш-Шейбані. 

Сибіга привітав із перемогою Сирійської революції. За його словами, це історичний час для Сирії та велика надія на відродження після багатьох років страждань. 

Сибіга в Сирії 30 грудня
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та новий сирійський лідер Ахмед аль-Шараа. Фото: Новини.LIVE

"Я тут для того, щоби передати сирійському народові особисте послання від Президента України Володимира Зеленського: "Ми з вами. Ми готові допомагати сирійському народу, бо Україна зацікавлена у стабільній Сирії та розвитку взаємовигідної співпраці", — наголосив міністр.

Глава МЗС заявив, що завтра до Сирії прибудуть понад два десятки вантажівок, які доставлять 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми "Зерно з України". Ця партія забезпечить гуманітарну допомогу понад 33 тисячам сирійських сімей або 167 тисячам людей протягом місяця. Сибіга зазначив, що це перша безкоштовна партія допомоги, а загалом планується доставити значно більше. 

Візит української делегації у Сирію
Візит Сибіги в Сирію. Фото: Новини.LIVE

За його словами, Росія експортувала до Сирії бомби, смерть та руйнування, а Україна — борошно, гарантії життя та відновлення.

"Під впливом Москви режим Башара Асада визнав російську спробу анексії Криму та тимчасову окупацію частин Донецької та Луганської областей. Це змусило Україну у 2022 році розірвати дипломатичні відносини з режимом. Виходимо з того, що нова Сирія стане державою, яка поважатиме міжнародне право, зокрема територіальну цілісність та суверенітет України. Це прокладе шлях до відновлення дипломатичних відносин, політичного діалогу та роботи дипломатичних установ", — наголосив міністр.

Під час зустрічі він повідомив, що Україна готова відновити навчання сирійських студентів.

За словами Сибіги, коли в Україні побачили жахливі кадри з вʼязниці Седная, то одразу пригадали катівні на звільнених від російської окупації територіях України. Він наголосив, що країна готова ділитися досвідом збору доказів, розслідування та роботи з притягнення воєнних злочинців до відповідальності.

"Російський та асадівський режими тому і підтримували одне одного, що їхня основа — це насильство та тортури. Ми переконані, що в стратегічній перспективі зведення нанівець російської присутності в Сирії сприятиме стабільності не лише сирійської держави, але і всього Близького Сходу та Африки. Навіть якщо це займе якийсь час. Україна як ніхто інший розуміє важливість безпеки для розвитку. Ми готові ділитися безпековим досвідом", — заявив Сибіга.

Андрій Сибіга в Сирії 30 грудня
Візит Сибіги в Сирію. Фото: Новини.LIVE

Міністр зазначив, що це був перший візит офіційної делегації України до Сирії за багато років, який свідчить про готовність відкрити нову сторінку у двосторонніх відносинах:

  • можливе створення спільних підприємств;
  • налагодження виробництва промислових та продовольчих товарів;
  • обмін технологіями;
  • взаємодія в сферах кібербезпеки та захисту інформації.

"Хочемо бачити більшу частку сирійських товарів у нашому імпорті. Навіть у ці важкі для України та Сирії часи, я з оптимізмом дивлюся на майбутнє українсько-сирійських відносин", — додав Сибіга.

Нагадаємо, 30 грудня Сибіга зустрівся із новим сирійським лідером у Дамаску. За попередньою інформацією, до складу делегації України увійшли міністр аграрної політики та спеціальний представник президента.

Раніше Зеленський заявив, що Україна передала Сирії 500 тонн пшеничного борошна

Володимир Зеленський МЗС Андрій Сибіга Сирія Україна

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:32 Якою буде погода у новорічну ніч — синоптик Діденко дала прогноз

12:31 У Польщі запропонували заборонити в'їзд українським військовим

12:31 Росіяни активізувалися на півдні — яка мета

12:27 Сибіга в Дамаску — міністр передав Сирії послання Зеленського

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік - 80x80

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

12:02 Набули чинності нові правила ЄС щодо стандартів зарядки — деталі

11:59 Фіцо поскаржився лідерам ЄС на Зеленського — у чому причина

11:57 На Одещині помітили тундрових лебедів — які вони

11:53 Що потрібно знати про вологий корм для котів

11:31 Відновлення Одещини після обстрілів РФ — хто отримує мільйони

12:32 Якою буде погода у новорічну ніч — синоптик Діденко дала прогноз

12:31 У Польщі запропонували заборонити в'їзд українським військовим

12:31 Росіяни активізувалися на півдні — яка мета

12:27 Сибіга в Дамаску — міністр передав Сирії послання Зеленського

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік - 80x80

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

12:02 Набули чинності нові правила ЄС щодо стандартів зарядки — деталі

11:59 Фіцо поскаржився лідерам ЄС на Зеленського — у чому причина

11:57 На Одещині помітили тундрових лебедів — які вони

11:53 Що потрібно знати про вологий корм для котів

11:31 Відновлення Одещини після обстрілів РФ — хто отримує мільйони

06:40 В Україні дорожчають метали — ціни на латунь у грудні

06:29 Третина доходів на "гробові" — чи зможе Україна виплатити всім

29 грудня 2024

06:40 Нові ціни на кольорові метали — скільки коштує алюміній у грудні

06:13 Пенсії, тарифи та податки — що зміниться в Україні у 2025 році

06:13 Новорічний стіл 2025 — які ціни на продукти для класичних страв

28 грудня 2024

06:59 Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

06:14 Буковель чи Куршевель — на якому курорті відпочивати дешевше

27 грудня 2024

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

Text

08:00 США ухвалили важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

29 грудня 2024
Text

15:06 В ГУР заявили про нарощення виробництва ударних БпЛА в Росії

Text

11:33 У ГУР пояснили, що ускладнює процес повернення українців з полону

28 грудня 2024
Text

23:41 Козак пояснив високу вартість проїзду метро в Києві

Text

13:51 Росія експлуатує студентів для виробництва БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року