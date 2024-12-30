Сибіга з офіційним візитом у Сирії — що заявив міністр 30 грудня

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та новий сирійський лідер Ахмед аль-Шараа. Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок, 30 грудня, перебуває з візитом в Дамаску. Там він зустрівся з новим сирійським лідером Ахмедом аль-Шараою. Міністр передав країні послання Президента України Володимира Зеленського.

Про це Андрій Сибіга сказав на зустрічі.

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Міністр заявив, що провів детальні переговори з керівництвом сирійської адміністрації, її лідером Ахмадом аш-Шараа, а також премʼєр-міністром Мохамедом Аль-Башіром і міністром закордонних справ Асаадом Хасаном аш-Шейбані.

Сибіга привітав із перемогою Сирійської революції. За його словами, це історичний час для Сирії та велика надія на відродження після багатьох років страждань.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та новий сирійський лідер Ахмед аль-Шараа. Фото: Новини.LIVE

"Я тут для того, щоби передати сирійському народові особисте послання від Президента України Володимира Зеленського: "Ми з вами. Ми готові допомагати сирійському народу, бо Україна зацікавлена у стабільній Сирії та розвитку взаємовигідної співпраці", — наголосив міністр.

Глава МЗС заявив, що завтра до Сирії прибудуть понад два десятки вантажівок, які доставлять 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми "Зерно з України". Ця партія забезпечить гуманітарну допомогу понад 33 тисячам сирійських сімей або 167 тисячам людей протягом місяця. Сибіга зазначив, що це перша безкоштовна партія допомоги, а загалом планується доставити значно більше.

Візит Сибіги в Сирію. Фото: Новини.LIVE

За його словами, Росія експортувала до Сирії бомби, смерть та руйнування, а Україна — борошно, гарантії життя та відновлення.

"Під впливом Москви режим Башара Асада визнав російську спробу анексії Криму та тимчасову окупацію частин Донецької та Луганської областей. Це змусило Україну у 2022 році розірвати дипломатичні відносини з режимом. Виходимо з того, що нова Сирія стане державою, яка поважатиме міжнародне право, зокрема територіальну цілісність та суверенітет України. Це прокладе шлях до відновлення дипломатичних відносин, політичного діалогу та роботи дипломатичних установ", — наголосив міністр.

Під час зустрічі він повідомив, що Україна готова відновити навчання сирійських студентів.

За словами Сибіги, коли в Україні побачили жахливі кадри з вʼязниці Седная, то одразу пригадали катівні на звільнених від російської окупації територіях України. Він наголосив, що країна готова ділитися досвідом збору доказів, розслідування та роботи з притягнення воєнних злочинців до відповідальності.

"Російський та асадівський режими тому і підтримували одне одного, що їхня основа — це насильство та тортури. Ми переконані, що в стратегічній перспективі зведення нанівець російської присутності в Сирії сприятиме стабільності не лише сирійської держави, але і всього Близького Сходу та Африки. Навіть якщо це займе якийсь час. Україна як ніхто інший розуміє важливість безпеки для розвитку. Ми готові ділитися безпековим досвідом", — заявив Сибіга.

Візит Сибіги в Сирію. Фото: Новини.LIVE

Міністр зазначив, що це був перший візит офіційної делегації України до Сирії за багато років, який свідчить про готовність відкрити нову сторінку у двосторонніх відносинах:

можливе створення спільних підприємств;

налагодження виробництва промислових та продовольчих товарів;

обмін технологіями;

взаємодія в сферах кібербезпеки та захисту інформації.

"Хочемо бачити більшу частку сирійських товарів у нашому імпорті. Навіть у ці важкі для України та Сирії часи, я з оптимізмом дивлюся на майбутнє українсько-сирійських відносин", — додав Сибіга.

Нагадаємо, 30 грудня Сибіга зустрівся із новим сирійським лідером у Дамаску. За попередньою інформацією, до складу делегації України увійшли міністр аграрної політики та спеціальний представник президента.

Раніше Зеленський заявив, що Україна передала Сирії 500 тонн пшеничного борошна.