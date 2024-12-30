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Сибига в Дамаске — министр передал Сирии послание Зеленского

30 декабря 2025 12:27
Аркадий Пастула - Редактор
Сибига с официальным визитом в Сирии — что заявил министр 30 декабря
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и новый сирийский лидер Ахмед аль-Шараа. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник, 30 декабря, находится с визитом в Дамаске. Там он встретился с новым сирийским лидером Ахмедом аль-Шараой. Министр передал стране послание Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Андрей Сибига сказал на встрече.

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Сибига с визитом в Сирии

Министр заявил, что провел детальные переговоры с руководством сирийской администрации, ее лидером Ахмадом аш-Шараой, а также премьер-министром Мохамедом Аль-Баширом и министром иностранных дел Асаадом Хасаном аш-Шейбани. 

Сибига поздравил с победой Сирийской революции. По его словам, это историческое время для Сирии и большая надежда на возрождение после многих лет страданий. 

Сибига в Сирии 30 декабря
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и новый сирийский лидер Ахмед аль-Шараа. Фото: Новини.LIVE

"Я здесь для того, чтобы передать сирийскому народу личное послание от Президента Украины Владимира Зеленского: "Мы с вами. Мы готовы помогать сирийскому народу, потому что Украина заинтересована в стабильной Сирии и развитии взаимовыгодного сотрудничества", — подчеркнул министр.

Глава МИД заявил, что завтра в Сирию прибудут более двух десятков грузовиков, которые доставят 500 тонн украинской муки в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины". Эта партия обеспечит гуманитарную помощь более 33 тысячам сирийских семей или 167 тысячам человек в течение месяца. Сибига отметил, что это первая бесплатная партия помощи, а в целом планируется доставить значительно больше. 

Визит украинской делегации в Сирию
Визит Сибиги в Сирию. Фото: Новини.LIVE

По его словам, Россия экспортировала в Сирию бомбы, смерть и разрушения, а Украина — муку, гарантии жизни и восстановления.

"Под влиянием Москвы режим Башара Асада признал российскую попытку аннексии Крыма и временную оккупацию частей Донецкой и Луганской областей. Это заставило Украину в 2022 году разорвать дипломатические отношения с режимом. Исходим из того, что новая Сирия станет государством, которое будет уважать международное право, в частности территориальную целостность и суверенитет Украины. Это проложит путь к восстановлению дипломатических отношений, политического диалога и работы дипломатических учреждений", — подчеркнул министр.

В ходе встречи он сообщил, что Украина готова возобновить обучение сирийских студентов.

По словам Сибиги, когда в Украине увидели ужасные кадры из тюрьмы Седная, то сразу вспомнили застенки на освобожденных от российской оккупации территориях Украины. Он отметил, что страна готова делиться опытом сбора доказательств, расследования и работы по привлечению военных преступников к ответственности.

"Российский и асадовский режимы потому и поддерживали друг друга, что их основа — это насилие и пытки. Мы убеждены, что в стратегической перспективе сведение на нет российского присутствия в Сирии будет способствовать стабильности не только сирийского государства, но и всего Ближнего Востока и Африки. Даже если это займет какое-то время. Украина как никто другой понимает важность безопасности для развития. Мы готовы делиться опытом в сфере безопасности", — заявил Сибига.

Андрей Сибига в Сирии 30 декабря
Визит Сибиги в Сирию. Фото: Новини.LIVE

Министр отметил, что это был первый визит официальной делегации Украины в Сирию за много лет, который свидетельствует о готовности открыть новую страницу в двусторонних отношениях:

  • возможное создание совместных предприятий;
  • налаживание производства промышленных и продовольственных товаров;
  • обмен технологиями;
  • взаимодействие в сферах кибербезопасности и защиты информации.

"Хотим видеть большую долю сирийских товаров в нашем импорте. Даже в эти тяжелые для Украины и Сирии времена я с оптимизмом смотрю на будущее украинско-сирийских отношений", — добавил Сибига.

Напомним, 30 декабря Сибига встретился с новым сирийским лидером в Дамаске. По предварительной информации, в состав делегации Украины вошли министр аграрной политики и специальный представитель президента.

Ранее Зеленский заявил, что Украина передала Сирии 500 тонн пшеничной муки.

Владимир Зеленский МИД Андрей Сибига Сирия Украина

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