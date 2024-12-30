Голова МЗС України зустрівся з новим лідером Сирії у Дамаску — що відомо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і новий сирійський лідер Ахмед аль-Шараа. Фото: Reuters

У понеділок, 30 грудня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з новим сирійським лідером Ахмедом аль-Шараою. Переговори відбулися у Дамаску.

Про це повідомляє Al Arabiya.

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За даними ЗМІ, до складу української делегації увійшли міністр аграрної політики та спеціальний представник президента України.

Інші деталі зустрічі наразі не розкриваються.

Нагадаємо, 8 грудня сирійське державне телебачення повідомило про падіння режиму Башара Асада. Тисячі громадян почали повертатися до Сирії.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала Сирії 500 тонн пшеничного борошна. Ця допомога надана в рамках гуманітарної програми "Зерно з України". Борошно буде розподілено серед 33 250 сімей, а це приблизно 167 000 осіб. Порції вагою 15 кілограмів вистачить для того, щоб прогодувати сім’ю з п’яти осіб протягом місяця.