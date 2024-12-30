Глава МИД Украины встретился с новым лидером Сирии в Дамаске — что известно

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и новый сирийский лидер Ахмед аль-Шараа. Фото: Reuters

В понедельник, 30 декабря, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с новым сирийским лидером Ахмедом аль-Шараой. Переговоры прошли в Дамаске.

Об этом сообщает Al Arabiya.

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По данным СМИ, в состав украинской делегации вошли министр аграрной политики и специальный представитель президента Украины.

Остальные детали встречи пока не раскрываются.

Напомним, 8 декабря сирийское государственное телевидение сообщило о падении режима Башара Асада. Тысячи граждан стали возвращаться в Сирию.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала Сирии 500 тонн пшеничной муки. Эта помощь предоставлена в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины". Мука будет распределена среди 33 250 семей, а это примерно 167 000 человек. Порции весом 15 кг хватит для того, чтобы прокормить семью из пяти человек в течение месяца.