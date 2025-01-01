Сибига поздравил Финляндию с председательством в ОБСЕ

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: Главком

Финляндия со среды, 1 января, начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Оно продлится в течение всего 2025 года.

Глава МИД Украины Андрей Сибига поздравил с этим финскую коллегу Элину Валтонен в X.

Читайте также:

Председательство Финляндии в ОБСЕ

"Поздравляем Финляндию и Элину Валтонен с председательством в ОБСЕ в 2025 году. Я с нетерпением жду возможности приветствовать вас в Украине", — говорится в сообщении.

Сибига отметил, что накануне 50-й годовщины Хельсинкского Заключительного акта страны будут работать вместе, чтобы достичь справедливого мира для Украины и положить конец российской агрессии.

Скриншот поста Сибиги

Ранее Сибига совершил рабочий визит в столицу Сирии Дамаск. В рамках поездки он поднял украинский флаг над консульством.

Также министр встретился с новым сирийским лидером Ахмедом аль-Шараой и передал ему послание Президента Украины Владимира Зеленского.

