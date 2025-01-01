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Ряд країн ЄС скасовують безвіз для грузинських дипломатів

1 січня 2025 06:28
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Німеччина, Польща та Франція скасовують безвізовий режим для дипломатів Грузії
Протести у Тбілісі. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Польща, Німеччина та Франція скасовують безвізовий режим для дипломатів Грузії. Причиною цього стала відмова країни від інтеграції до ЄС та спірні парламентські вибори. 

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ трьох країн, яку опубліковано на сайті МЗС Польщі.

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"Ми, міністри закордонних справ Веймарського трикутника, серйозно стурбовані політичною кризою, яка сталася в Грузії після парламентських виборів 26 жовтня і рішення партії "Грузинська мрія" заморозити процес вступу до ЄС. Причиною цієї кризи є політичний напрямок, обраний правлячою партією Грузії, та її відхід від європейського шляху", — йдеться у повідомленні.

Глави МЗС трьох країн зазначили, що неодноразово закликали владу Грузії змінити цей напрямок і повернутися до інтеграції в ЄС, застосувавши європейські норми та цінності, і здійснивши реформи.

Також держави засудили акти насильства проти мирних протестувальників, ЗМІ та лідерів опозиції, які сталися останніми тижнями. Грузинську владу закликали нести відповідальність, і крім того, рішуче засудили погрози на адресу політиків.

У спільній заяві сказано, що політичний напрямок репресій та відхід від демократії, обраний партією "Грузинська мрія", спричинив погіршення відносин між країнами Веймарського трикутника та Грузією. Причому як на європейському, так і національному рівні. Крім того, зменшилася підтримка та співпраця з грузинською владою.

"Тому ми виконаємо рішення ЄС щодо скасування безвізового режиму для власників дипломатичних та службових паспортів Грузії та розглянемо додаткові заходи на рівні ЄС та на національному рівні", — заявили міністри.

Також сказано, що підсумковий звіт БДІПЛ/ОБСЄ про парламентські вибори в Грузії 26 жовтня підтверджує їхню стурбованість щодо чесності виборчого процесу — вибори не були проведені відповідно до стандартів, які очікуються від кандидата в ЄС.

Наприкінці звернення Польща, Німеччина та Франція закликали владу Грузії розпочати національний діалог з усіма зацікавленими сторонами, щоб знайти вихід із ситуації, що склалася, і відновити довіру суспільства до грузинської демократії.

"Заклик до реалізації рекомендацій та стандартів БДІПЛ/ОБСЄ, включаючи можливість проведення нових виборів, що виходить від частини грузинського суспільства, заслуговує на те, щоб влада вступила в щирий діалог з усіма політичними силами та представниками громадянського суспільства. Ми підтверджуємо нашу рішучість підтримувати демократичні та європейські стрімлення грузинського народу", — резюмували глави МЗС трьох країн ЄС.

Нагадаємо, що 29 грудня в Грузії відбулася інавгурація нового президента Грузії — колишнього футболіста Михайла Кавелашвілі. Після цього в країні знову почалися протести, на яких мітингувальників затримували.

Також у той день президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка була чинною до моменту інавгурації, оголосила, що добровільно залишить свою посаду і залишить президентський палац . При цьому вона не визнавала вибори та підтримувала протестувальників. І хоч вона обіцяла до кінця чинити опір, але останнім часом чинна влада почала їй загрожувати в'язницею, якщо вона не покине пост.

Європейський союз Польща Франція Німеччина Грузія безвізовий режим

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