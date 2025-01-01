Німеччина, Польща та Франція скасовують безвізовий режим для дипломатів Грузії

Ряд країн ЄС скасовують безвіз для грузинських дипломатів
Польща, Німеччина та Франція скасовують безвізовий режим для дипломатів Грузії. Причиною цього стала відмова країни від інтеграції до ЄС та спірні парламентські вибори.
Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ трьох країн, яку опубліковано на сайті МЗС Польщі.
Що заявили представники країн Веймарського трикутника (Польща, Німеччина та Франція)
"Ми, міністри закордонних справ Веймарського трикутника, серйозно стурбовані політичною кризою, яка сталася в Грузії після парламентських виборів 26 жовтня і рішення партії "Грузинська мрія" заморозити процес вступу до ЄС. Причиною цієї кризи є політичний напрямок, обраний правлячою партією Грузії, та її відхід від європейського шляху", — йдеться у повідомленні.
Глави МЗС трьох країн зазначили, що неодноразово закликали владу Грузії змінити цей напрямок і повернутися до інтеграції в ЄС, застосувавши європейські норми та цінності, і здійснивши реформи.
Також держави засудили акти насильства проти мирних протестувальників, ЗМІ та лідерів опозиції, які сталися останніми тижнями. Грузинську владу закликали нести відповідальність, і крім того, рішуче засудили погрози на адресу політиків.
У спільній заяві сказано, що політичний напрямок репресій та відхід від демократії, обраний партією "Грузинська мрія", спричинив погіршення відносин між країнами Веймарського трикутника та Грузією. Причому як на європейському, так і національному рівні. Крім того, зменшилася підтримка та співпраця з грузинською владою.
"Тому ми виконаємо рішення ЄС щодо скасування безвізового режиму для власників дипломатичних та службових паспортів Грузії та розглянемо додаткові заходи на рівні ЄС та на національному рівні", — заявили міністри.
Також сказано, що підсумковий звіт БДІПЛ/ОБСЄ про парламентські вибори в Грузії 26 жовтня підтверджує їхню стурбованість щодо чесності виборчого процесу — вибори не були проведені відповідно до стандартів, які очікуються від кандидата в ЄС.
Наприкінці звернення Польща, Німеччина та Франція закликали владу Грузії розпочати національний діалог з усіма зацікавленими сторонами, щоб знайти вихід із ситуації, що склалася, і відновити довіру суспільства до грузинської демократії.
"Заклик до реалізації рекомендацій та стандартів БДІПЛ/ОБСЄ, включаючи можливість проведення нових виборів, що виходить від частини грузинського суспільства, заслуговує на те, щоб влада вступила в щирий діалог з усіма політичними силами та представниками громадянського суспільства. Ми підтверджуємо нашу рішучість підтримувати демократичні та європейські стрімлення грузинського народу", — резюмували глави МЗС трьох країн ЄС.
Нагадаємо, що 29 грудня в Грузії відбулася інавгурація нового президента Грузії — колишнього футболіста Михайла Кавелашвілі. Після цього в країні знову почалися протести, на яких мітингувальників затримували.
Також у той день президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка була чинною до моменту інавгурації, оголосила, що добровільно залишить свою посаду і залишить президентський палац . При цьому вона не визнавала вибори та підтримувала протестувальників. І хоч вона обіцяла до кінця чинити опір, але останнім часом чинна влада почала їй загрожувати в'язницею, якщо вона не покине пост.
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