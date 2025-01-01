Германия, Польша и Франция отменяют безвизовый режим для дипломатов Грузии

Протесты в Тбилиси. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Польша, Германия и Франция отменяют безвизовый режим для дипломатов Грузии. Причиной этого стал отказ страны от интеграции в ЕС и спорные парламентские выборы.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран, которое опубликовано на сайте МИД Польши.

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"Мы, министры иностранных дел Веймарского треугольника, серьезно обеспокоены политическим кризисом, который произошел в Грузии после парламентских выборов 26 октября и решения партии "Грузинская мечта" заморозить процесс вступления в ЕС. Причиной этого кризиса является политическое направление, выбранное правящей партией Грузии, и ее отход от европейского пути", — говорится в сообщении.

Главы МИД трех стран отметили, что неоднократно призывали власти Грузии изменить это направление и вернуться к интеграции в ЕС, применив европейские нормы и ценности, осуществив реформы.

Также государства осудили акты насилия против мирных протестующих, СМИ и лидеров оппозиция, которые произошли в последние недели. Грузинскую власть призвали нести ответственность, и кроме того, самым решительным образом осудили угрозы в адрес политиков.

В совместном заявлении сказано, что политическое направление репрессий и отход от демократии, выбранный партией "Грузинская мечта", привело к ухудшению отношений между странами Веймарского треугольника и Грузией. Причем как на европейском, так и на национальном уровне. Кроме того, уменьшилась поддержка и сотрудничество с грузинскими властями.

"Поэтому мы выполним решение ЕС об отмене безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии и рассмотрим дополнительные меры на уровне ЕС и на национальном уровне", — заявили министры.

Также сказано, что итоговый отчет БДИПЧ/ОБСЕ о парламентских выборах в Грузии 26 октября подтверждает их обеспокоенность по поводу честности избирательного процесса - выборы не были проведены в соответствии со стандартами, ожидаемыми от кандидата в ЕС.

В конце обращения Польша, Германия и Франция призвали власти Грузии начать национальный диалог со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти выход из сложившейся ситуации и восстановить доверие общества к грузинский демократии.

"Призыв к реализации рекомендаций и стандартов БДИПЧ/ОБСЕ, включая возможность проведения новых выборов, исходящий от части грузинского общества, заслуживает того, чтобы власти вступили в искренний диалог со всеми политическими силами и представителями гражданского общества. Мы подтверждаем нашу решимость поддерживать демократические и европейские устремления грузинского народа", — резюмировали главы МИД трех стран ЕС.

Напомним, что 29 декабря в Грузии состоялась инаугуруация нового президента Грузии — бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. После этого в стране вновь начались протесты, митингующих задерживали.

Также в тот день действующий до этого момента президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что добровольно покинет свой пост и оставит президентский дворец. При этом она не признавала выборы и поддерживала протестующих. И хоть она обещала до конца сопротивляться, но в последнее время ныне действующая власть начала ей угрожать тюрьмой, если она не покинет пост.