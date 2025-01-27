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Зеленский встретился с главой Евросовета — о чем говорили

27 января 2025 18:43
Ольга Антоновская - редактор
Зеленский в Польше встретился с главой Евросовета — детали
Владимир Зеленский на встрече с Антониу Коштой. Фото: Офис Президента
Ольга Антоновская - редактор

Владимир Зеленский встретился с Президентом Европейского совета Антониу Коштой. Это произошло во время визита украинского лидера в Польшу.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины в понедельник, 27 января.

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Евросоюз сегодня решил продлить санкции против РФ еще на полгода. Зеленский поблагодарил за это во время разговора с Коштой. Он также добавил, что нужно и дальше давить на Путина и санкции — действенный инструмент.

"Я хотел бы обсудить с вами, как усиливать это санкционное давление", — отметил Владимир Зеленский.

Основная тема встречи — ожидаемый 16-й пакет санкций ЕС против России. Зеленский подчеркнул, что Украина надеется на сильные решения. Кроме того, речь шла о военной помощи. Зеленский и Кошта обсудили возможные источники финансирования производства украинского оружия, в частности путем использования замороженных активов РФ.

Также политики обсудили подготовку неформальной встречи лидеров ЕС. Она состоится по инициативе Кошты 3 февраля.

"Украина рассчитывает на начало на ней новых сильных инициатив по поставкам боеприпасов", — отметили в ОП.

Зеленський зустрівся з головою Євроради Коштою
Встреча Владимира Зеленского и Антония Кошты. Фото: ОП

Владимир Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на то, что Европа станет полноценной участницей переговоров по восстановлению справедливого мира. Антониу Кошта подчеркнул, что длительный мир нужен не только Украине, но и всей Европе.

"Мы будем рядом с вами столько, сколько будет необходимо", — отметил Президент Европейского совета.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский также встретился с маршалком Сейма Польши Шимоном Головней. Политики обсудили вступление в ЕС и военную поддержку Украины.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что поддержка Украины — ключевой приоритет для Евросоюза. Это произошло во время церемонии открытия польского председательства в Совете ЕС в Варшаве.

Владимир Зеленский Офис президента политики Антониу Кошта Европейский совет

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