Спецзаседание Европейского Совета по Украине запланировали на 6 марта — Зеленского тоже пригласили

Президент Европейского Совета Антониу Кошта. Фото: euronews

Президент Европейского Совета Антониу Кошта пригласил лидеров ЕС на специальное заседание, которое состоится 6 марта в Брюсселе. Главными темами встречи станут вопросы европейской обороны и поддержки Украины.

Об этом говорится в письме председателя Евросовета.

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По словам Кошты, на заседании планируют принятие первых решений, которые сделают Европу более суверенной, способной эффективнее реагировать на вызовы безопасности и поддерживать Украину в ее борьбе. Отдельное внимание планируют уделить возможному участию ЕС в гарантиях безопасности, необходимых для достижения устойчивого мира.

"Что касается Украины, сейчас сложился новый контекст, который должен привести к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру. Поэтому для нас важно обсудить дальнейшую поддержку Украины, а также принципы, которых следует придерживаться в будущем. ЕС и его государства-члены готовы взять на себя большую ответственность за безопасность Европы. Поэтому мы должны быть готовы к возможному европейскому участию в гарантиях безопасности, которые будут необходимы для обеспечения устойчивого мира в Украине", — говорится в письме.

На заседание приглашен и Президент Украины Владимир Зеленский, который обсудит с европейскими лидерами последние события.

"Наша встреча начнется в 12:30 с традиционного обмена мнениями с Президентом Европейского парламента, после чего состоится обсуждение с Президентом Зеленским за рабочим обедом. Далее мы сосредоточимся на вопросах европейской обороны, а затем продолжим дискуссию по Украине", — говорится в документе.

Письмо президента Евросовета

Ранее президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС хочет стать стороной мирных переговоров между Украиной и Россией.

Также мы писали, что во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в Польшу в январе, он встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой.