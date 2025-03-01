Евросовет проведет внеочередное заседание по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

В четверг, 6 марта, состоится внеочередное заседание Европейского совета. Участники планируют увеличить поддержку Украины. В ходе саммита планируют рассмотреть финансирование обороноспособности на сотни миллиардов евро.

Об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон, передает издание "La Tribune Dimanche" в субботу, 1 марта.

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Как отметил Макрон, на следующей неделе состоится важная встреча лидеров ЕС. Он убежден, что на внеочередном заседании Европейского совета единогласно примут важные решения. Саммит 6 марта очень важен, считает Макрон, поскольку "времена очень изменились" после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

"В четверг состоится еще один важный момент для президента Франции и остальных лидеров ЕС: внеочередное заседание Европейского совета, на котором ожидается, рассмотрение важного вопроса построения европейской оборонной архитектуры. Цель этой встречи — увеличить поддержку Украины и дать Европейской комиссии мандат как можно быстрее запустить масштабное и совместное финансирование, потому что наша безопасность под угрозой… Этот саммит 6 марта очень важен. Это огромное финансирование, вероятно, идет о сотнях миллиардов евро", — подчеркнул Макрон.

Напомним, ранее Президент Франции Эмманюэль отреагировал на скандал в Белом доме. Он выразил поддержку Владимиру Зеленскому и Украине.

Также Великобритания подписала с Украиной новое соглашение. Речь идет о займе на 2,6 млрд фунта стерлингов. Средства пойдут на укрепление обороноспособности.