Макрон зробив заяву щодо відносин України та США

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон працює над діалогом між Україною та США, попри суперечки українського та американського лідерів в Овальному кабінеті, які сталися 28 лютого. Він схарактеризував цю зустріч, як "пресконференція, яка пішла не так".

Про це Макрон заявив у коментарі La Tribune.

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Суперечки у Білому домі

Макрон не вважає, що момент суперечки у Білому домі між українською та американською сторонами "був синонімом розриву".

"Я думаю, що за роздратуванням усім потрібно повернутися до спокою, поваги та визнання, щоб ми могли досягти конкретного прогресу, тому що те, що стоїть на кону, занадто важливе", — сказав він.

За словами президента Франції, це нова місія, яку він перед собою поставив. Після суперечки він зателефонував і Зеленському, і Трампу.

"На ці теми бажано мати дискусію, яка є стратегічною і конфіденційною, щоб рухатися вперед і прояснити непорозуміння між людьми, але не при свідках", — зауважив Макрон.

Відновлення діалогу між країнами

Видання пише, що Зеленський під час розмови нібито висловив бажання "відновити діалог" із США, зокрема щодо угоди про корисні копалини. А під час інтерв'ю Fox News він неодноразово дякував США.

Французький лідер переконаний, що у США немає іншого вибору, окрім як повернутися до цього діалогу. Він вважає, що "призначення американців" — бути на боці українців.

"Те, що США зробили за три роки, повністю відповідає їхній дипломатичній та військовій традиції. Я хочу, щоб американці зрозуміли, що відсторонення від України не в їхніх інтересах", — додав він.

Плани США щодо України

Макрон зауважив, що Трамп більше поспішає укласти перемир'я з російським президентом Володимиром Путіним, аніж "поважати старі американські цінності". На його думку, це помилка.

"Звичайно, ми всі згодні укласти мир. Але не може бути справедливого і тривалого миру, якщо Україна буде покинута", — сказав він.

Тому, якщо США підпишуть перемир'я без будь-яких гарантій безпеки для України, то "геостратегічний потенціал США щодо стримування Росії, Китаю та інших зникне в той же день".

Макрон зазначив, що, попри всі події, шлях до "міцного і тривалого миру" все ще можливий. Тому він не відмовився від ідеї британського прем'єра Кіра Стармера щодо розгортання військ європи в Україні для забезпечення гарантій безпеки.

Нагадаємо, після суперечок між Трампом, Венсом та Зеленським в Овальному кабінеті українського лідера підтримали іноземні політики, відомі люди, представники Демократичної партії у Сенаті, а також народ Америки.

Також ми писали, що сьогодні у Лондоні відбудеться саміт, на якому обговорять військову підтримку України та досягнення сталого миру.