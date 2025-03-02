Макрон сделал заявление относительно отношений Украины и США

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон работает над диалогом между Украиной и США, несмотря на споры украинского и американского лидеров в Овальном кабинете, которые произошли 28 февраля. Он охарактеризовал эту встречу, как "пресс-конференция, которая пошла не так".

Об этом Макрон заявил в комментарии La Tribune.

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Споры в Белом доме

Макрон не считает, что момент спора в Белом доме между украинской и американской сторонами "был синонимом разрыва".

"Я думаю, что за раздражением всем нужно вернуться к спокойствию, уважению и признанию, чтобы мы могли достичь конкретного прогресса, потому что то, что стоит на кону, слишком важно", — сказал он.

По словам президента Франции, это новая миссия, которую он перед собой поставил. После спора он позвонил и Зеленскому, и Трампу.

"На эти темы желательно иметь дискуссию, которая является стратегической и конфиденциальной, чтобы двигаться вперед и прояснить недоразумения между людьми, но не при свидетелях", — отметил Макрон.

Восстановление диалога между странами

Издание пишет, что Зеленский во время разговора якобы выразил желание "возобновить диалог" с США, в частности по сделке о полезных ископаемых. А во время интервью Fox News он неоднократно благодарил США.

Французский лидер убежден, что у США нет другого выбора, кроме как вернуться к этому диалогу. Он считает, что "назначение американцев" — быть на стороне украинцев.

"То, что США сделали за три года, полностью соответствует их дипломатической и военной традиции. Я хочу, чтобы американцы поняли, что отстранение от Украины не в их интересах", — добавил он.

Планы США в отношении Украины

Макрон отметил, что Трамп больше спешит заключить перемирие с российским президентом Владимиром Путиным, чем "уважать старые американские ценности". По его мнению, это ошибка.

"Конечно, мы все согласны заключить мир. Но не может быть справедливого и длительного мира, если Украина будет брошена", — сказал он.

Поэтому, если США подпишут перемирие без каких-либо гарантий безопасности для Украины, то "геостратегический потенциал США по сдерживанию России, Китая и других исчезнет в тот же день".

Макрон отметил, что, несмотря на все события, путь к "прочному и длительному миру" все еще возможен. Поэтому он не отказался от идеи британского премьера Кира Стармера по развертыванию войск Европы в Украине для обеспечения гарантий безопасности.

Напомним, после споров между Трампом, Вэнсом и Зеленским в Овальном кабинете украинского лидера поддержал ряд иностранных политиков, известных людей, представители Демократической партии в Сенате, а также народ Америки.

Также мы писали, что сегодня в Лондоне состоится саммит, на котором обсудят военную поддержку Украины и достижение устойчивого мира.