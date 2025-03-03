Британія і Франція не погодили спільний план щодо перемир'я в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

В уряді Великої Британії заявили, що наразі немає узгодженого бачення ідеї щодо "часткового перемир’я" в Україні, про яку раніше розповідав президент Франції Еммануель Макрон.

Про це заявив заступник міністра оборони Великої Британії з питань Збройних сил Люк Поллард, інформують AFP та BFM TV.

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Британія та Франція не погодили план часткового перемир'я

Люк Поллард повідомив, що Британія та Франція ще не мають узгодженого бачення щодо ідеї часткового перемир’я "у небі, на морі й щодо енергетичної інфраструктури" на один місяць. Про цю ідею раніше розповів президент Франції Емманюель Макрон.

"Домовленості про те, як може виглядати перемир’я, не було", — сказав Люк Поллард.

А також додав, що розглядається багато різних варіантів, які будуть поглиблено обговорюватися з американськими і європейськими партнерами, але ідею про "перемир’я на місяць" не погодили.

Що передувало

Нагадаємо, що раніше президент Франції Емманюель Макрон запропонував план часткового місячного перемир'я між Росією та Україною, що не охоплюватиме бойові дії на суходолі.

Цю пропозицію він обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стамером.

Згідно з цією ідеєю, перемир'я має передбачати припинення вогню в повітрі, на морі та на енергетичних об'єктах протягом одного місяця, але не на суходолі.

За словами президента Франції, такий формат дозволяє контролювати дотримання умов перемир'я, що є складним завданням на протяжному фронті.

Нагадаємо, що раніше Емманюель Макрон повідомляв, що протягом найближчих тижнів Європа не планує відправляти свої війська в Україну. За його словами, навіть у разі перемир'я європейський військовий контингент розгорнуть не одразу.

Крім того, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер раніше заявляв, що разом з союзниками, зокрема Францією, розпочне роботу над мирною угодою для України.