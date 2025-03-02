Європейських військ найближчим часом в Україні не буде — заява Макрона

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: EPA/UPG

Упродовж найближчих тижнів Європа не планує відправляти свої війська в Україну. Навіть у разі перемир'я європейський військовий контингент розгорнуть не одразу.

Про це інтерв'ю для Le Figaro в неділю, 2 березня, повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

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Французький лідер зазначив, що після можливого перемир'я європейські війська введуть в Україну на більш пізньому етапі.

"У найближчі тижні європейські солдати на території України не з'являться", — наголосив політик.

Також він зазначив, що хоча спілкування Трампа із Зеленським у Білому домі було напруженим, український і американський президенти все ще можуть досягти "деескалації" у відносинах.

Нагадаємо, президент Франції заявив, що зустріч Зеленського із Трампом в Овальному кабінеті була "прессконференцією, яка пішла не так". Після цієї суперечки він уже телефонував і українському, і американському лідерам.

Також ми повідомляли, що наступного тижня відбудеться позачергове засідання Європейської Ради. Макрон зазначав, що метою цієї зустрічі є збільшення підтримки України.