Европейских войск в ближайшее время в Украине не будет — заявление Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: EPA/UPG

В ближайшие недели Европа не планирует отправлять свои войска в Украину. Даже в случае перемирия европейский военный контингент развернут не сразу.

Об этом интервью для Le Figaro в воскресенье, 2 марта, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Французский лидер отметил, что после возможного перемирия европейские войска введут в Украину на более позднем этапе.

"В ближайшие недели европейские солдаты на территории Украины не появятся", — подчеркнул политик.

Также он отметил, что хотя общение Трампа с Зеленским в Белом доме было напряженным, украинский и американский президенты все еще могут достичь "деэскалации" в отношениях.

Напомним, президент Франции заявил, что встреча Зеленского с Трампом в Овальном кабинете была "пресс-конференцией, которая пошла не так". После этого спора он уже звонил и украинскому, и американскому лидерам.

Также мы сообщали, что на следующей неделе состоится внеочередное заседание Европейского Совета. Макрон отмечал, что целью этой встречи является увеличение поддержки Украины.