Британия и Франция не согласовали совместный план по перемирию в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Reuters

В правительстве Великобритании заявили, что пока нет согласованного видения идеи о "частичном перемирии" в Украине, о которой ранее рассказывал президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании по вопросам Вооруженных сил Люк Поллард, информируют AFP и BFM TV.

Читайте также:

Великобритания и Франция не согласовали план частичного перемирия

Люк Поллард сообщил, что Британия и Франция еще не имеют согласованного видения относительно идеи частичного перемирия "в небе, на море и по энергетической инфраструктуре" на один месяц. Об этой идее ранее рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Договоренности о том, как может выглядеть перемирие, не было", — сказал Люк Поллард.

А также добавил, что рассматривается много разных вариантов, которые будут углубленно обсуждаться с американскими и европейскими партнерами, но идею о "перемирии на месяц" не согласовали.

Что предшествовало

Напомним, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предложил план частичного месячного перемирия между Россией и Украиной, который не будет охватывать боевые действия на суше.

Это предложение он обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стамером.

Согласно этой идее, перемирие должно предусматривать прекращение огня в воздухе, на море и на энергетических объектах в течение одного месяца, но не на суше.

По словам президента Франции, такой формат позволяет контролировать соблюдение условий перемирия, что является сложной задачей на протяженном фронте.

Напомним, что ранее Эмманюэль Макрон сообщал, что в течение ближайших недель Европа не планирует отправлять свои войска в Украину. По его словам, даже в случае перемирия европейский военный контингент развернут не сразу.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее заявлял, что вместе с союзниками, в частности Францией, начнет работу над мирным соглашением для Украины.