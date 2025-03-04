Замороженные активы РФ — Украина надеется на конфискацию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цель Украины — конфискация всех замороженных активов России. Речь идет о сумме 300 млрд долларов.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил во время пресс-конференции во вторник, 4 марта.

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"Наша цель — конфискация всех 300 млрд долларов замороженных российских активов, которые хранятся на счетах международных финансовых дистрибуций", — подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что Украина прошла долгий путь, но сегодня одна из крупнейших финансовых побед за три года полномасштабной войны — использование российских замороженных активов.

"Рассчитываем в ближайшее время получить ответы по конфискации всей суммы российских активов. По поводу этого мы активно коммуницируем с европейскими партнерами", — сказал премьер.

Напомним, Франция предлагает арестовать замороженные российские активы в Европе. Это один из пунктов европейского мирного плана для Украины.

Также мы писали, что во время переговоров с США Россия попросила вернуть конфискованное имущество. Сейчас реакция Вашингтона неизвестна.