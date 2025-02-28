Переговори РФ і США — Росія просить повернути конфісковане майно

Російська делегація прибуває на переговори з США в Стамбулі. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Під час переговорів у Туреччині 27 лютого Росія попросила в США відновити пряме авіасполучення між країнами та повернути конфісковане майно. Наразі реакція Вашингтона на такий запит Москви невідома.

Про це повідомляє Reuters.

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Агентство нагадало, що багато західних країн у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну припинили авіасполучення з РФ через санкції. Однак, 27 лютого під час 6-годинних переговорів у Стамбулі російська сторона попросила в американських представників розглянути можливість відновлення прямого авіасполучення між країнами. Після цієї новини акції російського Аерофлоту зросли на 3,8%.

Водночас Reuters зазначив, що відновлення рейсів до та з США було б найбільш відчутним економічним результатом наразі від зростаючого зближення між президентами Володимиром Путіним і Дональдом Трампом.

Крім того, російська делегація вважає незаконною конфіскацію своєї дипломатичної власності в США і просить повернути майно.

Реакція Вашингтона на запити Москви невідома. Єдине про що домовилися обидві сторони — це відновлення безперебійного фінансування та нормальної роботи посольств.

Нагадаємо, 27 лютого в Туреччині відбулася друга зустріч між представниками США та Росії. Цього разу акцент був не лише на ситуації в Україні.

Одразу після діалогу сторони домовилися про наступні переговори найближчим часом.