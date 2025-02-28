Після зустрічі в Стамбулі США та РФ домовилися про нові переговори, — ЗМІ

Переговори США та РФ в Саудівській Аравії. Фото: росЗМІ

У Стамбулі у четвер, 27 лютого, відбулася друга зустріч між представниками США та Росії щодо своїх дипломатичних місій. Після неї сторони домовилися про наступні переговори найближчим часом.

Про це пише CNN у п'ятницю, 28 лютого.

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Відомо, що американську делегацію в Стамбулі очолювала заступник помічника держсекретаря Соната Коултер, а російську — директор Північноатлантичного департаменту МЗС РФ Олександр Дарчієв.

"Сполучені Штати висловили занепокоєння щодо доступу до банківських та контрактних послуг, а також щодо необхідності забезпечення стабільного та сталого рівня укомплектування посольства США в Москві", — зазначили там.

Так, під час "конструктивних дискусій" сторони визначили "конкретні початкові кроки" для стабілізації роботи двосторонніх місій, а також домовилися провести наступну зустріч "найближчим часом".

Посольство США у Москві

Офіційні особи повідомили, що посольство США у Москві перебуває "у жахливому становищі" через обмеження російського уряду.

"Наше посольство в Москві ледве функціонує. Воно буквально ледве працює, тому що йому було відмовлено в доступі до банківської системи. Це потрібно виправити", — сказав держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю журналістам.

Водночас він зауважив, що у разі закриття американської дипломатичної місії у Росії США повинні також закрити російську місію у Вашингтоні. Тоді США "дійсно не матимуть з ними жодного зв'язку".

Нагадаємо, за словами аналітиків ISW, Путін не збирається йти на територіальні поступки у переговорах з Україною. Він хоче забрати всю східну та південну частину.

Також стало відомо, що зустріч США та РФ у Стамбулі мала більш технічний характер, аби "знизити напруженість" на рівні дипвідносин.