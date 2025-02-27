Трамп зробив заяви про мирні переговори, вступ України в НАТО

Вступ України в НАТО, угода з РФ та копалини — гучні заяви Трампа
Виступаючи на зустрічі з прем'єром Британії Кіром Стармером, Дональд Трамп зробив декілька гучних заяв, що торкаються питань майбутньої мирної угоди між РФ та Україною, гарантій безпеки та вступу України в НАТО. Крім того, Трамп відповів, чи дійсно він вважає Володимира Зеленського диктатором.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Трамп про візит Зеленського до Вашингтону
Як відомо, Володимир Зеленський приїде до Трампа у США в п'ятницю, 28 лютого. Політики підпишуть дуже важливу для обох сторін угоду щодо копалин.
За словами Трампа, ця угода стане гарною "підтримкою" для України.
"Перед згодою на європейські миротворчі сили треба підписати угоду. У нас є Росія, у нас є Україна. Думаю, ми маємо гарне просування. І російські представники добре поводилися на переговорах", — заявив американський президент.
Ймовірність підписання мирної угоди між Москвою та Києвом
Президент США не вважає, що російський диктатор Володимир Путін може порушити майбутню мирну угоду щодо України.
Він наголосив, що у США були "дуже хороші" переговори із РФ.
"Я не думаю, що Путін знову вторгнеться, якщо буде мирна угода з Україною. Росія діяла дуже добре, у нас були дуже хороші переговори як з Україною, так і з Росією", — сказав очільник США.
Чи увійде Україна в НАТО
За словами американського лідера, вступу України в НАТО "ніколи не відбудеться".
"Цього не станеться. Цього просто не станеться. З чого все й почалась", — заявив Трамп.
Чи вважає Трамп Зеленського диктатором
Президента США Дональда Трампа запитали, чи досі він вважає Зеленського диктатором.
На це він відповів: "Хіба я це казав?".
Нагадаємо, що сьогодні, 27 лютого, у Стамбулі відбулася друга зустріч між представниками Сполучених Штатів та Росії.
Крім того, Росія запропонувала адміністрації Трампа потенційну угоду, згідно з якою Сполучені Штати отримають у власність рідкоземельні мінерали. Це стосується не тільки тимчасово окупованих українських територій, а й власних родовищ.
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