Переговоры о территориальных уступках — Шмыгаль прокомментировал

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Reuters

Все чаще в публичном пространстве звучат заявления о том, что Украине придется уступить территории. Однако юридически этого сделать нельзя.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 4 февраля.

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Пойдет ли Украина на территориальные уступки

По словам Шмыгаля, только народ может решать вопрос территориальной целостности Украины. По словам премьера, мнение людей по этому поводу "однозначно".

"Велись ли какие-то переговоры о территориальной целостности, суверенитете, независимости Украины? Таких переговоров не велось. Мне об этом не известно", — отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что можно вести разговоры о мирном плане, который будет предусматривать определенную пошаговость. Однако об уступках территориями речь не идет.

"О том, что Украина откажется от своих территорий — нет полномочий вести такие переговоры", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что продолжается помощь от США. Он отметил, что сообщений о каких-либо изменениях не было.

Также Денис Шмыгаль отметил, что Украина сейчас ищет возможности для того, чтобы продолжить сотрудничество со Штатами. По словам премьера, США является ключевым союзником, которого нельзя терять.