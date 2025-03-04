Переговоры о территориальных уступках — Шмыгаль прокомментировал

Шмыгаль ответил, велись ли переговоры об уступках территориями
Все чаще в публичном пространстве звучат заявления о том, что Украине придется уступить территории. Однако юридически этого сделать нельзя.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 4 февраля.
Пойдет ли Украина на территориальные уступки
По словам Шмыгаля, только народ может решать вопрос территориальной целостности Украины. По словам премьера, мнение людей по этому поводу "однозначно".
"Велись ли какие-то переговоры о территориальной целостности, суверенитете, независимости Украины? Таких переговоров не велось. Мне об этом не известно", — отметил Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что можно вести разговоры о мирном плане, который будет предусматривать определенную пошаговость. Однако об уступках территориями речь не идет.
"О том, что Украина откажется от своих территорий — нет полномочий вести такие переговоры", — подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что продолжается помощь от США. Он отметил, что сообщений о каких-либо изменениях не было.
Также Денис Шмыгаль отметил, что Украина сейчас ищет возможности для того, чтобы продолжить сотрудничество со Штатами. По словам премьера, США является ключевым союзником, которого нельзя терять.
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