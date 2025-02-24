Україна в ЄС — коли Київ має стати членом Союзу

Президент Литви Ґітанас Науседа в Києві. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що потрібно прискорити вступ України до ЄС. Він запропонував дату 1 січня 2030 року, а вже протягом кількох наступних тижнів відкрити перші переговори щодо цього.

Про це Ґітанас Науседа сказав на саміті "Підтримуй Україну" в Києві.

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Вступ України до ЄС

Науседа наголосив, що партнери повинні забезпечити Україну сучасним озброєнням, зокрема системами протиповітряної оборони, а також переконатися, аби не було ніяких обмежень щодо їхнього застосування. Крім того, він заявив, що Європа має забезпечувати спільне виробництво зброї та посилити військову готовність.

"Зараз настав час лідерства. Ми, європейці, маємо взяти відповідальність, бо безпека Європи залежить від безпеки України", — сказав президент Литви.

Він також вважає, що потрібно прискорити вступ України до ЄС, і запропонував дату 1 січня 2030 року. Водночас лідер Литви запропонував відкрити перші переговори, і це можна зробити вже протягом кількох наступних тижнів.

" Зробімо шлях України до ЄС невідворотним. Україна потребує справжніх гарантій безпеки. Членство в НАТО — це найкращий, найефективніший та довгостроковий, а також найдешевший варіант" — підсумував Науседа.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав компроміс, якщо України не буде в НАТО. За його словами, вона має стати членом ЄС.

Водночас голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про підготовку до кластерів щодо вступу України до ЄС.