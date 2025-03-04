Вступление Украины в ЕС — когда откроют переговорные кластеры

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Reuters

Украина продолжает уверенно двигаться в направлении евроинтеграции. В этом году планируют открыть шесть переговорных кластеров с Евросоюзом.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции во вторник, 4 марта.

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По словам премьера, Украина планирует открыть все шесть переговорных кластеров с Евросоюзом в этом году. Это обсудили на переговорах с Европейской комиссией, которая состоялась в Киеве на прошлой неделе.

"Три кластера мы имеем амбицию открыть во время польского председательства (в ЕС) в первом полугодии. Во втором полугодии, во время датского председательства, мы имеем амбицию открыть три других кластера, вместе шесть переговорных кластеров в этом году", — отметил Шмыгаль.

Напомним, премьер-министр также рассказал о том, что Украина не ведет никаких переговоров о территориальных уступках. Он подчеркнул, что решать такое может только народ.

Кроме того, Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с США. Сейчас для этого ищут возможные пути.