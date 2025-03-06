Зеленский прибыл в Европейский совет на саммит

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Sky News

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 марта, прибыл на саммит в Брюсселе. Конференция посвящена помощи Украине и обороне Европейского Союза.

Об этом пишет Sky News.

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Саммит в Брюсселе 6 марта

Так, Зеленский по приглашению президента Евросовета Антониу Кошти примет участие во внеочередном заседании Евросовета, которое посвящено обороне ЕС и помощи Украине. Также там будут присутствовать другие лидеры стран Европы, с которыми пообщается украинский лидер.

Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Фото: Sky News

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Фото: Sky News

Недавние заявления Макрона

Отметим, что вчера вечером президент Франции Эммануэль Макрон во время обращения к нации заявил, что планирует собрать в Париже начальников генштабов стран, которые рассматривают создание миротворческой миссии для Украины. Он подчеркнул, что Россия стала угрозой как для Франции, так и для всей Европы.

"Сегодня мы больше не можем верить России на слово. Украина имеет право на мир и безопасность для себя, и это в наших интересах, и это в интересах безопасности европейского континента", — сказал Макрон.

Лидер страны добавил, что мир не может быть достигнут с помощью капитуляции Украины и заключен "любой ценой" под диктат России".

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила оборонный план для ЕС, который должен увеличить расходы на оборону.

А по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, уже в этом году откроют шесть переговорных кластеров Украины с ЕЕ.