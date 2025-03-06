Зеленский в Брюсселе заявил о "мощном сигнале" от ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 марта, прибыл в Брюссель. В комментарии журналистам украинский лидер отметил, что Европа "отправила мощный сигнал" украинцам.

Визит на саммит транслирует пресс-служба Офиса Президента на Youtube.

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Визит Зеленского в Брюссель 6 марта

"Я благодарю всех наших европейских лидеров прежде всего, за такой сигнал за мощную поддержку и этот совет. За прочную поддержку с самого начала войны и в течение всего этого периода и на прошлой неделе, вы остаетесь с нами", — сказал Зеленский.

Он выразил благодарность от всего украинского народа за то, что мы не одиноки. По мнению президента, Европа "отправила мощный сигнал" украинцам: воинам, гражданским и всем нашим семьями, что мы не одни.

"Мы это чувствуем, и мы это знаем. Искренне благодарим за все. И сигналы об увеличении производства и новой программы усиления европейской безопасности. Это, я считаю, замечательные решения. Еще раз спасибо за этот новый день", — добавил украинский лидер.

Напомним, Зеленский в Брюсселе примет участие во внеочередном заседании Евросовета, которое посвящено обороне ЕС и помощи Украине.

А глава ЕС Урсула фон дер Ляйен заявила о плане перевооружения Европы, на который потратят 150 миллиардов евро.