Зеленский в Брюсселе заявил о "мощном сигнале" от ЕС

Зеленский сделал первое заявление в Брюсселе — что сказал
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 марта, прибыл в Брюссель. В комментарии журналистам украинский лидер отметил, что Европа "отправила мощный сигнал" украинцам.
Визит на саммит транслирует пресс-служба Офиса Президента на Youtube.
Визит Зеленского в Брюссель 6 марта
"Я благодарю всех наших европейских лидеров прежде всего, за такой сигнал за мощную поддержку и этот совет. За прочную поддержку с самого начала войны и в течение всего этого периода и на прошлой неделе, вы остаетесь с нами", — сказал Зеленский.
Он выразил благодарность от всего украинского народа за то, что мы не одиноки. По мнению президента, Европа "отправила мощный сигнал" украинцам: воинам, гражданским и всем нашим семьями, что мы не одни.
"Мы это чувствуем, и мы это знаем. Искренне благодарим за все. И сигналы об увеличении производства и новой программы усиления европейской безопасности. Это, я считаю, замечательные решения. Еще раз спасибо за этот новый день", — добавил украинский лидер.
Напомним, Зеленский в Брюсселе примет участие во внеочередном заседании Евросовета, которое посвящено обороне ЕС и помощи Украине.
А глава ЕС Урсула фон дер Ляйен заявила о плане перевооружения Европы, на который потратят 150 миллиардов евро.
Читайте Новини.LIVE!