Зеленский сообщил о результатах саммита Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 марта, принял участие во внеочередном заседании Европейского совета в Брюсселе. На конференции украинский лидер представил первые шаги для мира в Украине и призвал партнеров поддержать их.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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"Специальное заседание Европейского совета. Украина стремится к миру с самой первой секунды войны, и сегодня я представил первые шаги для мира, которые необходимы, и призвал партнеров поддержать их", — отметил президент.

По его мнению, устойчивость и безопасность всей Европы зависят от действий каждого из нас. Поэтому страны должны становиться сильнее, технологичнее, а также поддерживать друг друга.

Зеленский отметил, что Европа должна быть способна гарантировать мир и безопасность для себя и всех, кто в этом нуждается. Он поблагодарил президента Евросовета Антониу Кошти за организацию заседания и всех лидеров, которые поддерживают Украину и настроены усиливать помощь и работать для приближения реального и честного мира.

Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский заявил, что Европа "отправила мощный сигнал" украинцам и поблагодарил за сигналы об увеличении производства и новой программы усиления европейской безопасности.

Также накануне заседания в Брюсселе глава ЕС Урсула фон дер Ляйен сообщила о плане перевооружения Европы, на который потратят 150 миллиардов евро.