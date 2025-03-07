ЄС виділить Україні ще 15 мільярдів євро фінансової та військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської Ради Антоніо Коста. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

У Брюсселі під час позапланового саміту Європейської ради сім країн-членів Європейського союзу зобов'язалися надати Україні пакет допомоги на 15 млрд євро. Там зазначили, що безпекові гарантії України є дуже важливими для безпеки самої Європи.

Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта під час пресконференції за підсумками зустрічі, передає Укрінформ.

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Підтримка України та безпекові гарантії

Антоніу Кошта наголосив, що головною гарантією безпеки для України є її власна обороноздатність, яка залишається на високому рівні вже понад три роки повномасштабної війни. Він підкреслив, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну не лише під час війни, а й після її завершення — як майбутнього члена Євросоюзу.

Президент Євроради також підкреслив, що безпекові гарантії для України є критично важливими для стабільності Європи та світу.

"Це фундаментальні цінності, що прописані в Хартії Об’єднаних Націй. Це глобальні питання, і ми розраховуємо, що всі країни світу підтримають виконання міжнародного права. Результати голосування під час Генеральної асамблеї ООН минулого тижня продемонструвало широку підтримку для України. Дуже зрозуміло, що міжнародне право має перемогти, а війна має зазнати поразки", — додав Антоніу Кошта.

Новий фінансовий інструмент ЄС для оборонної допомоги

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пояснила, що Єврокомісія розробляє новий фінансовий механізм, який дозволить країнам-членам спільно замовляти військове обладнання для України.

За її словами, вже є конкретні ініціативи, які реалізуються у межах ЄС. Наприклад, Данія підтримує розгортання оборонного виробництва в Україні, а Чехія координує постачання боєприпасів.

"Тобто ці ініціативи вже визначають правові процедури, і зараз, з опорою на 150 мільярдів євро, це буде простіше зробити. Певна частина цих грошей має бути спрямована на виділення військових спроможностей для України. Це також великий поштовх вперед для підтримки цієї видатної армії", — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Антоніу Кошта також підтвердив, що додаткові 15 мільярдів євро допомоги Україні стали результатом домовленостей під час засідання Європейської ради 6 березня.

Нагадаємо, під час голосування за пакет допомоги для України, деякі країни ЄС виступили проти.

Згодом президент Володимир Зеленський підбив підсумки саміту та назвав конкретні кроки від партнерів для України.

Також у західних медіа з'явилось повідомлення, що деякі впливові європейські діячі та посадовці роздумують над розгортанням 120 винищувачів для захисту неба України.