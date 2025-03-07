ЕС выделит Украине еще 15 миллиардов евро финансовой и военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского Совета Антонио Коста. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

В Брюсселе во время внепланового саммита Европейского совета семь стран-членов Европейского союза обязались предоставить Украине пакет помощи на 15 млрд евро. Там отметили, что гарантии безопасности Украины являются очень важными для безопасности самой Европы.

Об этом сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта во время пресс-конференции по итогам встречи, передает Укринформ.

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Поддержка Украины и гарантии безопасности

Антониу Кошта отметил, что главной гарантией безопасности для Украины является ее собственная обороноспособность, которая остается на высоком уровне уже более трех лет полномасштабной войны. Он подчеркнул, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину не только во время войны, но и после ее завершения — как будущего члена Евросоюза.

Президент Евросовета также подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины являются критически важными для стабильности Европы и мира.

"Это фундаментальные ценности, прописанные в Хартии Объединенных Наций. Это глобальные вопросы, и мы рассчитываем, что все страны мира поддержат выполнение международного права. Результаты голосования в ходе Генеральной ассамблеи ООН на прошлой неделе продемонстрировали широкую поддержку для Украины. Очень понятно, что международное право должно победить, а война должна потерпеть поражение", — добавил Антониу Кошта.

Новый финансовый инструмент ЕС для оборонной помощи

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, что Еврокомиссия разрабатывает новый финансовый механизм, который позволит странам-членам совместно заказывать военное оборудование для Украины.

По ее словам, уже есть конкретные инициативы, которые реализуются в рамках ЕС. Например, Дания поддерживает развертывание оборонного производства в Украине, а Чехия координирует поставки боеприпасов.

"То есть эти инициативы уже определяют правовые процедуры, и сейчас, с опорой на 150 миллиардов евро, это будет проще сделать. Определенная часть этих денег должна быть направлена на выделение военных возможностей для Украины. Это также большой толчок вперед для поддержки этой выдающейся армии", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Антониу Кошта также подтвердил, что дополнительные 15 миллиардов евро помощи Украине стали результатом договоренностей во время заседания Европейского совета 6 марта.

Напомним, во время голосования за пакет помощи для Украины, некоторые страны ЕС выступили против.

Впоследствии президент Владимир Зеленский подвел итоги саммита и назвал конкретные шаги от партнеров для Украины.

Также в западных медиа появилось сообщение, что некоторые влиятельные европейские деятели и чиновники размышляют над развертыванием 120 истребителей для защиты неба Украины.