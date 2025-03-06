Європа може захистити небо України — що таке план Небесний щит

Володимир Зеленський на тренувальному полігоні. Фото: Jens Buttner/Pool via REUTERS/File Photo

Європейські військово-повітряні сили можуть розгорнути 120 винищувачів для прикриття повітряного простору України та захисту її міст від російських ракетних атак. Військові експерти розробили план "Небесний щит", за яким можуть створити незалежну від НАТО зону повітряного контролю, щоб зупинити масовані удари крилатими ракетами та безпілотниками і при цьому не провокувати Росію на пряме зіткнення.

Про це йдеться у статті The Guardian.

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Згідно з концепцією, запропонованою військовими фахівцями, зона повітряного захисту поширюватиметься на Київ, Львів, Одесу та три діючі атомні електростанції України. Водночас лінія фронту та східні регіони залишаться поза її межами. Розробники проєкту вважають, що така ініціатива може мати навіть більший стратегічний ефект, ніж розгортання 10 000 європейських військових у сухопутних операціях.

Хто підтримує ініціативу

Проєкт отримав підтримку низки впливових військових і політичних діячів. Серед них — колишній верховний головнокомандувач НАТО в Європі Філіп Брідлав, ексзаступник головнокомандувача Альянсу сер Річард Ширрефф та колишній президент Польщі Александр Кваснєвський. Також підтримав ініціативу колишній міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, який наголосив, що "реалізація "Небесного щита" стане важливим кроком до зміцнення Європи та ефективного захисту України".

Як план може вплинути на хід війни

The Guardian зазначив, що ідея створення захисної зони в небі над Україною існувала з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, проте раніше її реалізація не отримала достатньої підтримки. Однак останнім часом ініціатива знову набуває актуальності, особливо після гострої зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.

Зустріч відбулася на тлі значного погіршення американської підтримки України. Після переговорів Вашингтон припинив військову допомогу Києву та обмежив обмін розвідданими, що викликало занепокоєння в європейських столицях. Політики та військові аналітики дедалі частіше наголошують, що без активної участі США Європі доведеться взяти на себе основну відповідальність за підтримку України.

"Небесний щит" розроблявся за участі колишніх планувальників ВПС Росії, які нині співпрацюють із Збройними силами України. План був представлений європейським міністерствам оборони, проте поки що європейські лідери не ухвалили остаточного рішення щодо його реалізації.

Чому Європа боїться захищати небо України

Основне занепокоєння країн НАТО пов’язане з ризиками ескалації. Деякі політики остерігаються, що участь європейських винищувачів у повітряному патрулюванні може спричинити пряме зіткнення з Росією, особливо якщо російський чи європейський літак буде атакований або збитий.

Однак прихильники ініціативи вважають, що ризик такого сценарію мінімальний. Вони наголошують, що з 2022 року Росія уникає використання своєї бойової авіації за межами лінії фронту. За оцінками експертів, фактичне розмежування з російськими літаками становитиме понад 200 км, що суттєво знижує ймовірність повітряних сутичок.

Якщо Європа санкціонує реалізацію "Небесного щита", це суттєво послабить навантаження на українські системи ППО, особливо на американські зенітні комплекси Patriot, постачання яких нині заблоковане Білим домом.

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, стало відомо, що США припинила надавати Україні розвідувальні дані, які допомагали коригувати роботу ППО.

Раніше деякі західні ЗМІ повідомляли, що Європа має намір таємно ввести війська в Україну.

Також французький президент Емманюель Макрон назвав умови, за яких Франція може ввести миротворців в Україну.