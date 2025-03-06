Европа может защитить небо Украины — что такое план Небесный щит

Владимир Зеленский на тренировочном полигоне. Фото: Jens Buttner/Pool via REUTERS/File Photo

Европейские военно-воздушные силы могут развернуть 120 истребителей для прикрытия воздушного пространства Украины и защиты ее городов от российских ракетных атак. Военные эксперты разработали план "Небесный щит", по которому могут создать независимую от НАТО зону воздушного контроля, чтобы остановить массированные удары крылатыми ракетами и беспилотниками и при этом не провоцировать Россию на прямое столкновение.

Об этом говорится в статье The Guardian.

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Согласно концепции, предложенной военными специалистами, зона воздушной защиты будет распространяться на Киев, Львов, Одессу и три действующие атомные электростанции Украины. В то же время линия фронта и восточные регионы останутся за ее пределами. Разработчики проекта считают, что такая инициатива может иметь даже больший стратегический эффект, чем развертывание 10 000 европейских военных в сухопутных операциях.

Кто поддерживает инициативу

Проект получил поддержку ряда влиятельных военных и политических деятелей. Среди них — бывший верховный главнокомандующий НАТО в Европе Филипп Бридлав, экс-заместитель главнокомандующего Альянса сэр Ричард Ширрефф и бывший президент Польши Александр Квасьневский. Также поддержал инициативу бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис, который отметил, что "реализация "Небесного щита" станет важным шагом к укреплению Европы и эффективной защиты Украины".

Как план может повлиять на ход войны

The Guardian отметил, что идея создания защитной зоны в небе над Украиной существовала с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, однако ранее ее реализация не получила достаточной поддержки. Однако в последнее время инициатива вновь приобретает актуальность, особенно после острой встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Встреча состоялась на фоне значительного ухудшения американской поддержки Украины. После переговоров Вашингтон прекратил военную помощь Киеву и ограничил обмен разведданными, что вызвало беспокойство в европейских столицах. Политики и военные аналитики все чаще подчеркивают, что без активного участия США Европе придется взять на себя основную ответственность за поддержку Украины.

"Небесный щит" разрабатывался при участии бывших планировщиков ВВС России, которые сейчас сотрудничают с Вооруженными силами Украины. План был представлен европейским министерствам обороны, однако пока европейские лидеры не приняли окончательного решения по его реализации.

Почему Европа боится защищать небо Украины

Основное беспокойство стран НАТО связано с рисками эскалации. Некоторые политики опасаются, что участие европейских истребителей в воздушном патрулировании может повлечь прямое столкновение с Россией, особенно если российский или европейский самолет будет атакован или сбит.

Однако сторонники инициативы считают, что риск такого сценария минимален. Они отмечают, что с 2022 года Россия избегает использования своей боевой авиации за пределами линии фронта. По оценкам экспертов, фактическое разграничение с российскими самолетами составит более 200 км, что существенно снижает вероятность воздушных столкновений.

Если Европа санкционирует реализацию "Небесного щита", это существенно ослабит нагрузку на украинские системы ПВО, особенно на американские зенитные комплексы Patriot, поставки которых сейчас заблокированы Белым домом.

Напомним, сегодня, 6 марта, стало известно, что США прекратила предоставлять Украине разведывательные данные, которые помогали корректировать работу ПВО.

Ранее некоторые западные СМИ сообщали, что Европа намерена тайно ввести войска в Украину.

Также французский президент Эмманюэль Макрон назвал условия, при которых Франция может ввести миротворцев в Украину.